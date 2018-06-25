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女高中生嚮往網美人生　頻染燙竟出現鬼剃頭

記者林雁茹／台北報導2018/06/25 19:58
▲頻頻染髮維持美麗髮型的後果，竟是發現自己開始大量掉髮，染髮師告訴她這是鬼剃頭的情況，嚇得她趕緊就醫。（圖／ingimage）
▲頻頻染髮維持美麗髮型的後果，竟是發現自己開始大量掉髮，染髮師告訴她這是鬼剃頭的情況，嚇得她趕緊就醫。（圖／ingimage）

眉清目秀的女高中生Tiffany，一心嚮往成為人氣網美，為了讓自己外表更吸睛，於是效仿知名韓流女星，把頭髮染成亮麗金色。但是頭髮染金後要一直補染，避免頭頂長出黑髮，變成難看的布丁頭。頻頻染髮維持美麗髮型的後果，竟是發現自己開始大量掉髮，染髮師告訴她這是鬼剃頭的情況，嚇得她趕緊就醫挽救。

中醫師陳瑞聲提到，時下年輕人喜愛用染燙髮來變換造型，長期下來，染燙髮已對頭皮造成傷害。如又有身體的疾病，如生理痛、頭痛、失眠、過敏性鼻炎、慢性咽喉炎、壓力大...等，長期服用含有止痛或肌肉鬆弛劑的藥物，約有百分之5體質虛冷的人，容易得到圓禿鬼剃頭。

陳瑞聲醫師在門診曾經收治一名吳姓女大生，由於燙髮後不喜歡，又平板燙再染，2天後掉髮嚴重，頭髮變得粗糙沒彈性，出現圓形塊狀掉髮，斷髮參差不齊、長短不一，稍微一摸就斷髮掉落。雖經治療後頭髮長了卻又掉、掉了再長，經過不斷再接再厲，清除毛囊內的燙劑傷害，費時近1年才恢復正常，這是典型的化學藥劑嚴重傷害頭皮毛囊的病例。

陳瑞聲認為，圓形禿、鬼剃頭主要是皮膚軟弱沒有彈性，夾不住頭髮所導致（除了細菌感染）發生，原因外有染燙、清潔品不當使用、細菌攻擊...等；內有飲食寒涼、服止痛藥、肌肉鬆弛劑、壓力大...等，掉髮是「果」，皮膚軟弱無力是「因」，建議吃中藥從「因」調理，強化氣血運轉，提供血液給予皮膚及神經足夠的營養，才是唯一能夠恢復皮膚彈性的醫療方式，類固醇只能強化肌肉沒有辦法恢復皮膚彈性，如果醫錯方向，對信心更是嚴重打擊，讓人疑惑是否發生什麼大病，自己也會因掉髮難看而產生自卑感。

陳醫師應用峻補氣血的高麗蔘、黃耆...等純中藥，讓血液含氧量充足，鹿茸溫運循環，直達病手，快速恢復皮膚彈性，治療圓形禿、鬼剃頭患者恢復頭髮正常生長無計其數。早在民國80年就用光纖顯微儀檢查，證實了中藥治癒禿髮的療效。很多鬼剃頭的小孩服用，還能增進長高。

預防圓禿鬼剃頭，忌寒性食物吃太多，會減緩氣血循環，所以應盡量避免，5年內盡量不要染燙頭髮，讓頭皮不再受染燙劑刺激，不要吃含有肌肉鬆弛劑藥物，盡量減輕壓力，這樣就能降低圓禿鬼剃頭的復發。若是第一次掉髮成圓禿或鬼剃頭者，請勿慌張，可以觀察3個月看看頭髮是否能自行生長，普通情況下，大約百分之50的人會頭髮自行生長不須用藥，若是第2次掉髮者，就必須調理。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字中醫染燙圓形禿鬼剃頭陳瑞聲醫師
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