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🟡 本文重點摘要

2026世界盃6/22西班牙VS沙烏地阿拉伯

項目 內容 對戰組合 🇪🇸 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 開踢時間 台灣時間2026年6月22日 凌晨12:00（即美東時間6月21日中午12:00） 比賽場地 美國亞特蘭大 賓士體育場（Mercedes-Benz Stadium） 主裁判 拉斐爾·克勞斯（Raphael Claus，巴西） 所屬組別 小組賽 H 組（第2輪） 賽前戰績 西班牙首輪0：0踢平維德角；沙烏地阿拉伯首輪1：1戰平烏拉圭，H組四隊目前各積1分，依公平競技分排序烏拉圭暫居第1、沙烏地阿拉伯第2、西班牙第3、維德角殿後 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

西班牙VS沙烏地阿拉伯焦點戰力分析

▲與亞馬爾同屬巴薩與西班牙國家隊的防線大將庫巴西（Pau Cubarsi，圖）在賽前記者會上表示，球隊擁有傲人的陣容深度，並直言對陣沙烏地阿拉伯的比賽將是一場「非贏不可的決賽」。（圖／路透／達志影像）

▲沙烏地阿拉伯首輪1：1逼和烏拉圭，隊長阿爾-道薩里將再次扮演「綠隼軍團」進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙VS沙烏地阿拉伯傷兵情報與預計先發名單

▲剛從腿後肌傷勢中復原的巴塞隆納天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）宣告自己「已經準備好了」，但也理性坦言，現階段的身體狀態還不適合在世界盃高強度的比賽中踢滿全場。（圖／路透／達志影像）

西班牙vs沙烏地阿拉伯之戰焦點與結果預測

⚽ 本場比賽三大亮點

▲2026世界盃H組目前4隊同積1分，西班牙與沙烏地阿拉伯之戰將直接牽動小組排名。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃西班牙國家隊球員名單（總教練：德拉富恩特 Luis de la Fuente）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 烏拿·西蒙 Unai Simón 畢爾包競技 28 門將 大衛·拉亞 David Raya 兵工廠 30 門將 瓊·賈西亞 Joan García 巴塞隆納 24 後衛 馬克·庫庫雷拉 Marc Cucurella 切爾西 27 後衛 帕烏·庫巴西 Pau Cubarsí 巴塞隆納 19 後衛 艾梅里克·拉波特 Aymeric Laporte 畢爾包競技 31 後衛 亞歷山卓·格里馬多 Álex Grimaldo 拜爾勒沃庫森 30 後衛 佩德羅·波羅 Pedro Porro 熱刺 26 後衛 埃里克·賈西亞 Eric García 巴塞隆納 24 後衛 馬科斯·洛倫特 Marcos Llorente 馬德里競技 31 後衛 馬爾克·普比爾 Marc Pubill 馬德里競技 22 中場 羅德里 Rodri 曼城 29 中場 佩德里 Pedri 巴塞隆納 23 中場 法比安·魯伊斯 Fabián Ruiz 巴黎聖日耳曼 29 中場 馬丁·祖比門迪 Martín Zubimendi 兵工廠 27 中場 加維 Gavi 巴塞隆納 21 中場 米克爾·梅里諾 Mikel Merino 兵工廠 29 中場 亞歷克斯·巴埃納 Álex Baena 馬德里競技 24 前鋒 拉明·亞馬爾 Lamine Yamal 巴塞隆納 18 前鋒 尼科·威廉斯 Nico Williams 畢爾包競技 23 前鋒 丹尼·奧爾莫 Dani Olmo 巴塞隆納 27 前鋒 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 巴塞隆納 26 前鋒 米克爾·奧亞薩巴爾 Mikel Oyarzabal 皇家社會 28 前鋒 耶雷米·皮諾 Yéremy Pino 水晶宮 23 前鋒 博爾哈·伊格萊西亞斯 Borja Iglesias 塞爾塔維戈 32 前鋒 維克托·穆尼奧斯（傷停） Víctor Muñoz 利物浦 22

2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單（總教練：當尼斯 Georgios Donis）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 穆罕默德·阿爾-奧維斯 Mohammed Al Owais 阿爾烏拉 34 門將 納瓦夫·阿爾-阿基迪 Nawaf Al Aqidi 阿爾納斯爾 26 門將 艾哈邁德·阿爾-卡薩爾 Ahmed Al Kassar 阿爾卡迪西亞 35 後衛 阿卜杜勒拉·阿爾-阿姆里 Abdulelah Al Amri 阿爾納斯爾 29 後衛 哈桑·阿爾-坦巴蒂 Hassan Tambakti 阿爾希拉爾 27 後衛 傑哈德·西克里 Jehad Thikri 阿爾卡迪西亞 24 後衛 阿里·拉賈米 Ali Lajami 阿爾希拉爾 30 後衛 哈桑·卡迪什 Hassan Kadesh 阿爾伊蒂哈德 33 後衛 紹德·阿卜杜勒哈米德 Saud Abdulhamid 朗斯 26 後衛 穆罕默德·阿布·沙馬特 Mohammed Abu Al Shamat 阿爾卡迪西亞 23 後衛 阿里·馬季拉希 Ali Majrashi 阿爾阿赫利 26 後衛 穆塔布·阿爾-哈爾比 Moteb Al Harbi 阿爾希拉爾 26 後衛 納瓦夫·布謝爾 Nawaf Boushal 阿爾納斯爾 26 中場 穆罕默德·卡諾 Mohammed Kanno 阿爾希拉爾 31 中場 阿卜杜拉·阿爾-海巴里 Abdullah Al Khaibari 阿爾納斯爾 29 中場 齊亞德·阿爾-喬哈尼 Ziyad Al Johani 阿爾阿赫利 24 中場 納賽爾·阿爾-道薩里 Nasser Al Dawsari 阿爾希拉爾 27 中場 穆薩布·阿爾-朱維爾 Musab Al Juwayr 阿爾卡迪西亞 22 中場 蘇丹·曼達什 Sultan Mandash 阿爾希拉爾 31 中場 阿拉·哈吉 Alaa Al Hajji 內奧姆SC 30 前鋒 薩勒姆·阿爾-道薩里（隊長） Salem Al-Dawsari (C) 阿爾希拉爾 34 前鋒 菲拉斯·阿爾-布賴坎 Firas Al-Buraikan 阿爾阿赫利 26 前鋒 薩利赫·阿爾-舒赫里 Saleh Al Shehri 阿爾伊蒂哈德 32 前鋒 阿卜杜拉·阿爾-哈姆丹 Abdullah Al Hamdan 阿爾納斯爾 26 前鋒 哈立德·阿爾-加南 Khalid Al Ghannam 阿爾伊蒂法克 25 前鋒 艾曼·葉海亞 Ayman Yahya 阿爾納斯爾 25

2026世界盃H組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇪🇸 西班牙 vs 維德角 🇨🇻 2026年6月16日 凌晨0:00（0:0平） 亞特蘭大賓士體育場 第1輪 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 🇺🇾 2026年6月16日 上午6:00（1:1平） 邁阿密硬石體育場 第2輪 🇪🇸 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 2026年6月22日 凌晨0:00 亞特蘭大賓士體育場 第2輪 🇺🇾 烏拉圭 vs 維德角 🇨🇻 2026年6月22日 上午7:00 邁阿密硬石體育場 第3輪 🇨🇻 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 2026年6月27日 上午8:00 休士頓NRG體育場 第3輪 🇺🇾 烏拉圭 vs 西班牙 🇪🇸 2026年6月27日 上午8:00 瓜達拉哈拉阿克隆體育場

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2026年FIFA世界盃H組第2輪賽事即將於台灣時間22日點燃戰火，由歐洲冠軍「無敵艦隊」西班牙迎戰西亞勁旅「綠隼軍團」沙烏地阿拉伯。西班牙首輪意外被首度晉級世界盃的維德角逼和0比0，賽後備受外界質疑；沙烏地阿拉伯則在首輪與烏拉圭戰成1比1平手，士氣正旺。本場勝負將直接左右H組出線情勢。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場H組焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。西班牙以2024年歐洲國家盃冠軍身分出征本屆世界盃，賽前被視為奪冠大熱門之一，但首輪面對首度踢進世界盃的維德角，全場狂轟27腳射門卻顆粒無收，最終以0比0踢平收場，賽後引發外界對主帥路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）用人與進攻效率的質疑。陣中核心拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）仍處於4月傷癒復出後的「限時上場」階段，首戰僅替補出戰最後20分鐘；尼科·威廉斯（Nico Williams）同樣帶傷先發。羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）、法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）組成的中場鐵三角仍是球隊核心，本場西班牙急需找回歐洲冠軍應有的進攻效率，扳回開局頹勢。沙烏地阿拉伯在世界盃開賽前7週才臨時撤換主帥，由希臘籍教頭喬治奧斯·當尼斯（Georgios Donis）緊急接掌兵符，準備時間極為倉促。儘管如此，「綠隼軍團」首輪面對兩屆世界盃冠軍烏拉圭仍展現出色的防守紀律，以1比1逼和對手，取得隊史對抗南美勁旅的寶貴一分。陣中由現年34歲、生涯第3度出征世界盃的隊長薩勒姆·阿爾-道薩里（Salem Al-Dawsari）領軍，他正是2022卡達世界盃爆冷擊敗阿根廷的英雄人物，搭配中場悍將穆罕默德·卡諾（Mohammed Kanno）的攔截能力，這套「先穩守、再靠定位球與反擊取分」的戰術，將是沙烏地阿拉伯挑戰歐洲冠軍的最大本錢。值得注意的是，西班牙與沙烏地阿拉伯歷史交手3次，西班牙全勝，包含2006年世界盃分組賽1比0小勝，以及兩場熱身賽（其中2012年一戰更以5比0血洗對手），「綠隼」若能在本場有所斬獲，將是隊史最具代表性的戰果之一。西班牙：拉明·亞馬爾（Lamine Yamal）仍處於4月底大腿後肌傷勢的復出管理期，預計本場將持續限制其上場時間；尼科·威廉斯（Nico Williams）同樣帶著傷勢狀態出戰。原本被視為亞馬爾替代方案的維克托·穆尼奧斯（Víctor Muñoz）近期被西班牙足協證實在恢復過程中「再度發生肌肉拉傷」，傷勢將延後其回到競技場的時間，本場確定缺陣。沙烏地阿拉伯：全隊目前無重大傷兵問題回報，總教練當尼斯預計可派出與首輪相近的最強陣容應戰。烏拿·西蒙（Simón）；洛倫特（Llorente）、庫巴西（Cubarsí）、拉波特（Laporte）、庫庫雷拉（Cucurella）；法比安·魯伊斯（Ruiz）、羅德里（Rodri）、佩德里（Pedri）；費蘭·托雷斯（Ferran）、丹尼·奧爾莫（Olmo）、尼科·威廉斯（Nico Williams）阿爾-奧維斯（Al Owais）；阿卜杜勒哈米德（Abdulhamid）、阿爾-坦巴蒂（Altambakti）、拉賈米（Lajami）、阿爾-阿姆里（Alamri）、阿爾-哈爾比（Alharbi）；阿爾-朱維爾（Aljuwayr）、卡諾（Kanno）、阿爾-海巴里（Alkhaibari）、阿爾-道薩里（Aldawsari，隊長）；阿爾-布賴坎（Albrikan）西班牙近三屆世界盃淘汰賽接連倒在12碼大戰（2018、2022兩屆），首輪又意外被維德角逼和，外界對這支「鬥牛士軍團」能否延續歐國盃冠軍氣勢打上問號。本場若再無法取勝，西班牙晉級之路恐將提前蒙上陰影，求勝壓力空前沉重。2022卡達世界盃，沙烏地阿拉伯曾以2比1爆冷擊敗梅西領軍的阿根廷，震驚全球；本屆首輪逼和烏拉圭後士氣正盛，隊長薩勒姆·阿爾-道薩里正是當年絕殺阿根廷的英雄。本場若能再度上演奇蹟、擊敗或逼和歐洲冠軍西班牙，將再次寫下「亞洲之光」的傳奇篇章。亞馬爾自4月22日傷癒以來僅出戰20分鐘，西班牙教練組持續以「漸進式」方式管理他的負荷；尼科·威廉斯同樣帶傷作戰。倘若兩人狀態許可、提前獲得更多上場時間，西班牙的邊路速度與突破能力將大幅提升，這也是本場最大變數之一。專家分析：儘管西班牙首輪交出令人失望的0比0戰績，但整體陣容深度與技術水準仍明顯優於沙烏地阿拉伯，控球率與射門次數可望大幅領先。沙烏地阿拉伯雖然防守組織紀律佳、且具備定位球與反擊的致命一擊能力，但要在客場連續逼和兩支世界盃冠軍球隊難度極高。預計西班牙將憑藉中場控制力與更多禁區內的進攻機會拿下久違的首勝，但沙烏地阿拉伯憑藉穩健防守，全場比賽不至於被大比分擊潰。