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▲賀營飾演的崔佳尹，在劇中對李奉俊（如圖）飾演的男學生趙圭哲有揉臉、勾肩搭背等多個親密行為。（圖／翻攝自Netflix）

韓劇《鐵拳教育》在Netflix上線後，引發超狂的追劇風潮。不僅主演金武烈、李星民、秦基周、表志勳等人爆紅，就連一眾配角都跟著知名度爆增。但其中，只出現幾幕的關鍵人物，也就是飾演金武烈未婚妻崔佳尹的賀營，意外引發爭議。她在《鐵拳教育》飾演被男學生殺害的教師，進而促成教權保護局的誕生。但她在劇中與男學生太過親密的互動，像是擁抱、捏臉等，讓大批網友都看傻眼，怒批是全劇敗筆，直言：「這會被告騷擾吧。」賀營在劇中飾演被男學生趙圭哲（李奉俊 飾）殺害的老師崔佳尹，進而讓她的父親崔康石（李星民 飾）、未婚夫羅華振（金武烈 飾），成立了教權保護局，雖然戲分不多，但卻是劇中的關鍵人物。不過有網友在看到她對待趙圭哲的行為後，覺得越看越不對勁，崔佳尹為了讓趙圭哲回到學校繼續學業，不僅到對方家樓下等他、幫忙買早餐，甚至出現勾肩搭背、擁抱、捏臉頰等的肢體接觸，就連趙圭哲友人都誤以為兩人在交往。多個親密互動，讓網友們認為有點太過頭，好奇在網路上發問年輕女高中老師，是否會對男學生做出這麼親密行為，直接引來網友一面倒的批評，「現實生活中這個女老師會先被告騷擾」、「女老師的肢體接觸真的太過了，高中生身體發育接近成熟的大人，這段拍的很差，超級沒邊界感」、「女高中老師對男學生的肢體真的過頭了⋯換作是性別對調絕對會引起更大的爭議吧！」事實上，有原作漫畫《極權教師》的粉絲指出，崔佳尹在漫畫中角色並不是這樣，是位相信再壞的學生都可以教育的好老師，只是在走廊攔住趙圭哲不讓他翹課，就被對方一拳打死，認為影集將這個角色改的有點像不知人間煙火的傻白甜。雖然這段改編意外引發爭議，但大家都覺得整體劇情還是非常精采。