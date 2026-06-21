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米克拉颱風周二北轉 周四最靠近台灣

▲米克拉颱風持續在海面上吸收能量，整體結構逐漸整合，預計明天就有機會增強為「中度颱風」。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風明天轉中颱 不排除發布海警

▲周三前，全台天氣都是晴到多雲，周四、周五水氣增加，南台灣全天有不定時局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）

周三前晴到多雲 周四變天轉雨

▲周三前各地高溫普遍落在32至36度，周四、周五雲量增加的情況下，降到31至33度。（圖／中央氣象署）

米克拉颱風目前位於台灣東南方約1600公里海面，中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估明（22）日增強為中颱，周四（6月25日）最接近台灣，不排除周三（6月24日）至周四發布海警。受外圍環流影響，周四、周五（6月26日）北部、東北部降雨機率提高；周三前各地持續高溫炎熱，周四起水氣增加，高溫略降至31至33度。劉沛滕指出，米克拉颱風目前在距離台灣東南方約1600公里的海面上，路徑持續朝西往菲律賓東北方海面移動，周二、周三隨著太平洋高壓減弱，會逐漸北轉，並通過台灣東側海面附近北上，周四是米克拉颱風距離台灣最近的時段。劉沛滕說明，米克拉颱風持續在海面上吸收能量，整體結構逐漸整合，預計明天就有機會增強為「中度颱風」，氣象署不排除在颱風接近時發布「海上颱風警報」，時間可能落在周三或周四，「高壓偏強，颱風路徑更靠近台彎，高壓偏弱，颱風路徑更遠離台灣。」劉沛滕也提及，米克拉颱風雖然會升級中颱，不過在往北轉向後，海溫、風切等環境不適合發展，因此強度會「越往北越弱」；周四、周五米克拉颱風外圍環流會替台灣帶來水氣，北部、東北部要注意局部雨勢。未來一周天氣，劉沛滕總結，今天至周二全台晴到多雲，山區會有午後雷陣雨，周三午後雨勢擴大到南部、花東；周四、周五受颱風外圍雲系影響，西半部及宜蘭有局部短暫降雨，花東地區則有午後雷陣雨。氣溫方面，今天大台北、花東縱谷及中南部近山區有36度以上高溫發生機率，周三前各地持續高溫炎熱，尤其大台北及花東縱谷地區須特別留意，氣象署也將持續發布「高溫資訊」。周四水氣增多後，白天高溫略降到31至33度。