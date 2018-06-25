「手搖杯」搖上國際舞台　大學生微創業自創飲料品牌

天氣越來越熱，人手一杯清涼的手搖飲料，除了好喝之外也能美美的拍照打卡；就讀明新科大旅館系的楊博丞，在高職時啟發了對「飲料調製」的興趣，也考取飲料調製專業證照，在大一的時候就與室友龔晉德、趙峻逸發揮創意，打造「客製化飲品」服務，也在校內的@house餐廳「微創業」，以「I am BILLY」飲料品牌，專賣特色飲品與漸層飲料。

明新科大旅館事業管理系大二學生楊博丞，從高職起就喜歡「飲料調製」，不但考取了證照，還在校內「微創業」自創飲料品牌，專賣客製化飲品及漸層飲料，成功累積許多實務經驗，7月份也獲得了前往新加坡五星飯店實習一年的機會，將所學內容與心得融會貫通。



▲楊博丞對飲料調製很有興趣，調製各式漸層、繽紛的特色飲料在校內販售。（圖／明新科大提供 , 2018.06.25）

楊博承聽從老師蔡柏旻的指導，再融合長期累積的打工經驗，從食材挑選、菜單設計到行銷販售全都自己來；楊博承表示，一開始要面對的首要問題就是預算，加上學生身分，要兼顧生意與課業，比起單純的打工更為辛苦，未來希望自己畢業後能投入餐飲業，尤其是在飲務、吧台、調製這領域，創造出自己的特色。

提到時下流行的漸層飲料，楊博丞說，利用冰塊、甜度(或酒精)的比例，就可以創造漸層的效果；例如在炎熱的夏天，用常見的果汁，像是不同顏色柳橙汁、蔓越莓汁，就可以調出一杯色彩鮮明、具夏日風情的美麗漸層飲料。



▲楊博丞(左)計畫開設複合式餐廳，除了賣特色飲料、漸層飲品、西式餐點之外，夜晚則可轉型為Pub或Bar。（圖／明新科大提供 , 2018.06.25）

旅館系學生到了大二，都要在校內的@house實習餐廳學習，從設計菜單到製作成品與販賣，提供學生完整的實務操作的場域；楊博承成功的以創意飲品打響口碑，並透過學校安排，將前往新加坡的喜來登飯店實習一年。未來畢業後，楊博承計畫開設實體店面，以複合式餐廳形式經營，除了賣特色飲料、漸層飲品，也可以販售其他西式餐點，而夜晚時則轉型為Pub或Bar，提供不同的商品服務。