三昧堂布袋戲偶現身大阪 日人驚豔

三昧堂受國立大阪文樂劇場與大阪中華總會及大阪中華學校的邀請，在文藻外語大學的牽線下，促成大阪行，進行台日布袋戲文化的交流。24日上午在中華總會文化中心開展，展場被來自日本各縣市的粉絲及民眾擠爆，有日本民眾遠從名古屋、東京與橫濱搭飛機或新幹線前來看展，下午三昧堂與迴響樂集在大阪中華總會文化中心公演布袋戲音樂劇「冬雪」，現場一位難求，許多民眾席地而坐，有的擠在樓梯間，只為了一賭三昧堂作工精緻的戲偶和迴響樂集優美的樂聲。

宣揚台灣布袋戲文化的三昧堂創意木偶團隊，24、25日兩天前往大阪舉辦戲偶展覽與文化交流演出，其大型戲偶美到讓日人驚豔，好評不斷。

大阪中華總會文化中心主任蔡元良表示，這次展覽吸引數百位大阪以外的民眾前來，真的很難得，三昧堂的大型戲偶美到讓民眾捨不得離開，精彩的演出與大型戲偶的操偶體驗，都是前所未見。

大阪中華總會會長洪勝信指出，這場活動很成功，參加民眾好評不斷，總會計畫明年大阪春節祭邀請三昧堂再次來大阪演出，讓更多日本民眾能更了解台灣文化之美。

看展民眾神山亞紀子說：「三昧堂的戲偶太美了，我曾經多次到台灣新光三越去看他們的展覽，這次來大阪當然一定要來，而且兩天都來。這次老師們還讓我們碰觸和操作戲偶，我最喜歡孔雀明王，每次摸到他強壯的胸肌和背肌都會讓我忍不住尖叫。」

三昧堂日本後援會志工松野小倫提到，三昧堂活動時都會有木偶保健室，免費幫日本粉絲收藏的戲偶做免費維修，在日本從來沒有這樣的活動，所以有收藏台灣布袋戲偶的日本人一定會帶偶來請三昧堂做保養和維修。

另外，三昧堂25日在大阪國立文樂劇場演出並與文樂劇場的人形淨琉璃木偶進行文化交流，這是台灣布袋戲團首次受邀進國立文樂劇場交流，亦是台灣布袋戲文化史上的新里程碑。