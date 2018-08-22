慘遭「斷頭肢解」棄屍！加籍男最後身影曝光　友人涉重嫌

新北市永和今（ 22 ）日驚傳駭人聽聞的分屍案，43 歲的加拿大籍男子 Ryan 被友人發現陳屍在中正橋河堤旁，頭顱遭斬、手腳肢解並分袋棄屍，目前尚有一手一腳仍未尋獲，而 Ryan 的愛犬 Lulu 鼻子上多了一道刀傷，警方不排除案發時狗狗也在現場。不過，經調閱監視器發現，Ryan 昨（ 21 ）日晚間獨自漫步在街上，愛犬並沒有跟隨在旁，究竟事發經過和確切死因如何，仍待警方進一步調查。

今日下午 1 時許，警方接獲 Ryan 友人報案，在他時常遛狗的河堤邊發現一袋屍塊，且只有「軀幹」部分，死者身上穿著正是 Ryan 常穿的衣服，嚇得他們趕緊報警，隨後便陸續尋獲 2 把刀及 3 袋屍塊，分別裝著頭顱、左手及左腳。

警方調閱監視器畫面後，發現 Ryan 昨晚 7 時許獨自在街上散步，懷疑和遇害時間相當接近，只見他身穿藍色迷彩上衣、休閒短褲，揹著黑色後背包，看上去並沒有任何異樣，身旁也不見愛犬 Lulu 身影。

經警方調查，Ryan 為毒品通緝犯，過去曾捲入毒品案並遭查緝大量毒品，不排除因毒品糾紛才會遭人殺害棄屍。目前警方已鎖定第一時間發現屍體的 2 名外籍好友涉有重嫌，至於 Ryan 昨晚出門究竟是前往何處？愛犬 Lulu 鼻子上的刀傷從何而來？仍待進一步釐清。



▲Ryan 愛犬鼻子多了一道刀傷，昨晚卻未跟隨主人外出。（圖／社會中心翻攝）

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