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財經

房市／大馬產業經紀公會　看好長期房巿

財經中心／綜合報導2018/08/23 08:00
▲馬來西亞大樓櫛比鱗次，國際商業地位日趨重要（圖／信義房屋提供）
▲馬來西亞大樓櫛比鱗次，國際商業地位日趨重要（圖／信義房屋提供）

世界銀行發布最新「東亞及太平洋經濟更新報告」顯示，馬來西亞2017年經濟表現主要係由於內需及出口成長帶動，經濟成長率達5.9%，也創下了3年來的新高紀錄，在綜合各項表現後，該銀行決定上修馬國2018年經濟成長預測值為5.4%，高出原先在去年底所公布的5.2%預測值。

根據馬來西亞媒體報導，當地最具規模的不動產組織「大馬產業經紀公會(MIEA)」認為，大馬房產市場的最壞時期已過，並預料在2020年前逐步復甦。公會主席林振興也以公開文件表示，在新政實施下，房產市場雖有挑戰，但基本面將改善，市場也會逐步恢復信心。

他也指出，該公會為加強市場信心，將專注於積極培訓，並為業內如估價師、產業經紀和產業經理局旗下成員提升技能，以確保旗下的房地產協調員(REN，相當於台灣的不動產營業員)做好服務。林振興說，「我們必須確保房地產協調員做好完全的準備，並能在市場復甦時抓住商機。」

該公會大陣仗在今年底前規劃每週3次的培訓活動，除了一級戰區吉隆坡外，培訓活動廣及霹靂州、檳城、雪蘭莪、柔佛和東馬等地區，以確保所有的房地產協調員都參與培訓。

大馬信義總經理李杰峰已在吉隆坡居住年餘，他觀察到當地內需巿場的確產生質變，也看到吉隆坡近年加強基礎建設以及提倡國際化的軌跡。相較於年初大選時的不確定氛圍，現在的馬來西亞從政府到民間，都體認到拼經濟的重要。

關鍵字馬來西亞房地產
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