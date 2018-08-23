房市／大馬產業經紀公會　看好長期房巿

世界銀行發布最新「東亞及太平洋經濟更新報告」顯示，馬來西亞2017年經濟表現主要係由於內需及出口成長帶動，經濟成長率達5.9%，也創下了3年來的新高紀錄，在綜合各項表現後，該銀行決定上修馬國2018年經濟成長預測值為5.4%，高出原先在去年底所公布的5.2%預測值。

根據馬來西亞媒體報導，當地最具規模的不動產組織「大馬產業經紀公會(MIEA)」認為，大馬房產市場的最壞時期已過，並預料在2020年前逐步復甦。公會主席林振興也以公開文件表示，在新政實施下，房產市場雖有挑戰，但基本面將改善，市場也會逐步恢復信心。