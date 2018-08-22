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政治

直擊／內蒙改革開放40年　呼倫貝爾草原的都市明珠

記者陳弘志／內蒙古報導2018/08/23 07:45
▲內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區街景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）
▲內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區街景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）

內蒙古過去給人的印象，幾乎是一片大草原，「天蒼蒼，野茫茫。風吹草低見牛羊」，不過在2018年的現在，內蒙古給人的感覺已經不太一樣。

飛機從北京首都國際機場一路往北飛，飛到內蒙古的海拉爾，班機飛行時間超過2個小時。人從飛機的小窗戶往下望，一路上的景觀逐漸出現變化，從北京的都市風貌，慢慢變成山稜與雲朵，之後又變成雲層與荒地，遍布一根根的風力發電機，然後，從藍天白雲往下望，底下幾乎變成一片無人的綠地，像是一片無憂的天堂。

飛機降落海拉爾東山機場，一出機場，建築出現蒙古風味。最早的海拉爾機場建於1953年，當初是為了從蘇聯起飛，途經內蒙古，最後抵達北韓平壤而建。直到1955年，蘇方才將股份移交中方，由中方單獨經營。


▲內蒙古海拉爾機場。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）


▲內蒙古海拉爾機場。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）

搭車進入海拉爾市區，海拉爾區是內蒙古自治區呼倫貝爾市的轄區之一，是呼倫貝爾市的政治、交通和文化中心，也是呼倫貝爾市人民政府所在地。


▲內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區街景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）

海拉爾，緯度很高，位於過去中華民國在大陸統治時期的大東北黑龍江省內，不過現在已經重劃為內蒙古，其緯度比日本北海道高，也比東北的哈爾濱高。不過，八月的海拉爾氣溫，在陽光直射下，仍可到氣溫27度。沿路的海拉爾，雖然不比北京繁華，但在大草原的內蒙古地區，仍不脫為草原裡的一顆都市明珠。


▲內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區街景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）

由於地處北方，與俄國交界，沿路的建築，有的具有俄羅斯風味，有的具有滿清風情，呈現異國風情。海拉爾歷經大陸改革開放40年，在草原區，竟然出現了近30層樓高的建築群，晚上也有燈火燦爛的夜景，但居民的作息正常，也可能因為地大物博，晚上十點在街頭出現的人車比較少，呈現出特殊的草原都市景觀。


▲內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區街景，連肯德基速食也有俄羅斯風情。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）


▲內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區夜景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）


▲內蒙古自治區呼倫貝爾市海拉爾區夜景。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.22）

關鍵字內蒙古海拉爾兩岸呼倫貝爾
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