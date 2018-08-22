直擊／內蒙改革開放40年　呼倫貝爾草原的都市明珠

內蒙古過去給人的印象，幾乎是一片大草原，「天蒼蒼，野茫茫。風吹草低見牛羊」，不過在2018年的現在，內蒙古給人的感覺已經不太一樣。

飛機從北京首都國際機場一路往北飛，飛到內蒙古的海拉爾，班機飛行時間超過2個小時。人從飛機的小窗戶往下望，一路上的景觀逐漸出現變化，從北京的都市風貌，慢慢變成山稜與雲朵，之後又變成雲層與荒地，遍布一根根的風力發電機，然後，從藍天白雲往下望，底下幾乎變成一片無人的綠地，像是一片無憂的天堂。

飛機降落海拉爾東山機場，一出機場，建築出現蒙古風味。最早的海拉爾機場建於1953年，當初是為了從蘇聯起飛，途經內蒙古，最後抵達北韓平壤而建。直到1955年，蘇方才將股份移交中方，由中方單獨經營。