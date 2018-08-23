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「百元理髮」剪不出好造型？設計師曝美髮界祕密

生活中心／綜合報導2018/08/23 09:29
▲美髮設計師「 Ken 桑」錄製影片，揭開百元理髮店不為人知的內幕。（圖／翻攝自 YouTube ）
▲美髮設計師「 Ken 桑」錄製影片，揭開百元理髮店不為人知的內幕。（圖／翻攝自 YouTube ）

「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存有疑惑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。近日，美髮設計師「 Ken 桑」錄製一段影片，揭開百元理髮店不為人知的內幕。

美髮設計師「 Ken 桑」錄製一段影片分享有關「百元理髮店」的背後故事， Ken 桑表示，百元理髮店在台灣隨處可見，而這些百元理髮店在台灣有前、中、後期的演進史，前期大多為二度就業的婦女擔任設計師；到了中期，有些知名的髮藝集團也開始經營自己的百元理髮店，不僅可以讓新手設計師磨練技巧，同時百元理髮店利潤極高，能帶進更多營收；後期則有許多經驗豐富的設計師也出來開設百元理髮店，除了省去與客人「培養感情」的時間，許多設計師也發現百元理髮店的利潤相對高。


▲ Ken 桑表示，百元理髮店在台灣隨處可見，而這些百元理髮店在台灣有前、中、後期的演進史。（圖／翻攝自 YouTube ）

最後， Ken 桑也提到，網友們聽完這番話可能會想說「那以後都到百元剪髮就好了」，他解釋道，百元理髮店越來越多，且 CP 值也很高，但設計師的髮藝與經驗參差不齊，想要在百元理髮店找到理想的設計師可說是大海撈針。不過，不論是百元理髮店或是美髮名店，顧客都是依照自己的需求做選擇，所以兩者並無好壞之分。

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