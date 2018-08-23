「百元理髮」剪不出好造型？設計師曝美髮界祕密

「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存有疑惑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。近日，美髮設計師「 Ken 桑」錄製一段影片，揭開百元理髮店不為人知的內幕。

美髮設計師「 Ken 桑」錄製一段影片分享有關「百元理髮店」的背後故事， Ken 桑表示，百元理髮店在台灣隨處可見，而這些百元理髮店在台灣有前、中、後期的演進史，前期大多為二度就業的婦女擔任設計師；到了中期，有些知名的髮藝集團也開始經營自己的百元理髮店，不僅可以讓新手設計師磨練技巧，同時百元理髮店利潤極高，能帶進更多營收；後期則有許多經驗豐富的設計師也出來開設百元理髮店，除了省去與客人「培養感情」的時間，許多設計師也發現百元理髮店的利潤相對高。