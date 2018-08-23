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娛樂

影／吳宗憲自責是失敗父親　哽咽歉兒盼外界再給機會

娛樂中心／綜合報導2018/08/23 11:40
▲吳宗憲凌晨開直播道出連日來心情。（圖／翻攝《NOWnews今日新聞》YOUTUBE , 2018.08.23）

本土天王吳宗憲（憲哥）19歲兒子吳睿軒（鹿希派），日前於私人IG限時動態發「炸彈文」引發軒然大波，他攜子火速召開記者會道歉，不僅當面訓兒，更直接宣布出道23天的鹿希派退出演藝圈，今（23）日凌晨吳宗憲開直播吐心聲，自責是「一個失敗的父親」，並哽咽盼望外界能再給兒子一次機會。


▲吳宗憲（左）與兒子吳睿軒日前開記者會為失言風波致歉。（圖／記者林柏年攝，2018.08.23）

吳宗憲今晨突然在臉書開直播，他穿著T恤臉色略顯憔悴，談到兒子失言風波，透露當天開完記者會回家和兒子的對話，「爸爸跟你道歉，我覺得我錯了」，並兒子說：「因為你爸是吳宗憲，害你講幹話被無限上綱」，他反思自己多年來因工作忽略家庭，坦言「兒子的錯自己也有責任」，且於直播中再次對兒子致歉，「爸爸對不起你」，更直言是個「失敗的父親」，語氣中盡顯父親愛子心切的心疼與不捨。


▲吳宗憲在直播中向兒子道歉。（圖／翻攝吳宗憲臉書 , 2018.08.23）

對於記者會上痛譙兒子，他坦言真的動怒，「我這18年的努力全部毀掉」，表示自己既生氣又難過，並說兒子未來若還想進這圈子只能靠自己努力，因為他和姊姊Sandy無法從旁提攜，唯一能給的只有祝福，甚至拿自己過往犯錯經驗，語重心長勸兒，「犯錯就要自己用肩膀扛起」，還說：「你有天賦的時候，千萬不要那麼自負，有能力的時候，就必須要更謙卑」，最後向外界表示：「未來如果他還是OK的孩子，請給他一些機會」，長達30分鐘的自白吸引逾8千多位網友觀看。

吳宗憲直播影片請點此

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