5G專利前哨戰　Nokia率先公開超佛心專利價

今（ 2018 ）年 6 月，《國際 5G 標準》基於各家掌握無線通訊的巨頭：高通、華為、愛立信、三星和諾基亞的工程與測試結果制定而成，未來 5G 網路速度將是目前 LTE 網路的 5 倍。而為了制定這一套標準，每家公司都有權將其 5G 技術供應給手機製造商，並基於 FRAND 條款（ fair, reasonable, and non-discriminatory ）公平、合理、非歧視的原則下，盡可能使更多人使用該項技術。

貿易或專利戰通常對科技公司相當不利，不僅將致使其付出數百萬美元的訴訟費用，亦會延遲或阻止新技術傳播。迎接 5G 時代，相關企業的專利許可費相繼出籠，其中諾基亞（ Nokia ）披露 5G 標準專利的許可費，並表示為避免未來與 5G 相關專利許可的爭奪，費用為每台設備 3 歐元（ 3.48 美元），費率明顯低於競爭對手愛立信和高通。

FRAND 條款旨在令這些提供 5G 技術的大廠可以回收投資成本並從中獲利，同時不會過度擠壓設備製造商或消費者。據估計，專利許可平均增加了 4G 手機成本約 9.60 美元，儘管這個數字帳面上不高，但多個專利許可累積下來的費用為數可觀，總計約佔手機批發價的 10％ 。諾基亞 3 歐元的固定費率與愛立信形成對比，愛立信 5G 專利價取決於手機的價格，收取每台手機 2.50 美元至 5 美元不等。而高通公司於去年 11 月披露，其專利價佔 5G 手機價格的 3.25％ ， 3G 、 4G 及 5G 手機價格的 2.275％ 。

蘋果首席執行官庫克就曾批評，高通提供的通信技術專利依據手機產品的整體售價來支付專利費，損害了手機製造商的權益。例如高通明明提供相同的技術於不同手機，但若手機屬於高配置的款式，銷售價格相對較高，高通就能藉此獲取更高的專利費用。而手機大廠如蘋果, 華為等，很大的獲利來源是低於公定價的專利費用。

而隨第一批 5G 手機將會在 2019 年問世，諾基亞 5G 專利費無疑是重大事件，有助手機製造商採用 5G NR 技術。然而，目前尚未知如此和平的收費方式，是否將擴展到其它市場中占顯著地位的專利主導者。