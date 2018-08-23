823烈士名字一錯十年　家屬感嘆政府只記得228

為紀念金門823砲戰六十周年紀念日，國防部今(23)日於金門擎天廳辦理「八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，並邀請遺族代表與參戰官兵參加，共約500人。但是有823烈士家屬抱怨，忠烈祠上的名字刻錯，經過多年未更改，呼籲政府不要只記得二二八。

嚴德發先到金門擎天廳主持「八二三戰役60周年紀念大會」，之後到太武山公墓向當年砲戰殉職的烈士獻花致敬。國防部邀請500位遺族代表與參戰官兵，在每一位因公殉職的官兵墳前，放上一枝黃菊花，並脫帽默哀。

前總統馬英九也在地方民意代表陪同下，前往太武山公墓致敬，刻意選在嚴德發致祭之後才抵達。在馬英九獻花之前，有一對中年男女就跪在陣亡將士墓前方，雙手合十祭拜，引起媒體關注。他們是來自苗栗通霄的施金池與張碧蓮夫婦，施金池說，自己的舅舅黃鈺崑，1958年是海軍陸戰隊的一等兵，服役於LVT登陸車部隊，砲戰期間執行對運補金門任務，但是登陸車在執行任務時遭共軍砲彈擊中，不幸殉職。