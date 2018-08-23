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政治

823烈士名字一錯十年　家屬感嘆政府只記得228

記者呂炯昌／金門報導2018/08/23 13:04
▲823砲戰烈士遺族家屬，施金池、張碧蓮夫婦一家人在太武山公墓下跪祭拜陣亡的舅舅黃鈺崑。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)
▲823砲戰烈士遺族家屬，施金池、張碧蓮夫婦一家人在太武山公墓下跪祭拜陣亡的舅舅黃鈺崑。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)

為紀念金門823砲戰六十周年紀念日，國防部今(23)日於金門擎天廳辦理「八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，並邀請遺族代表與參戰官兵參加，共約500人。但是有823烈士家屬抱怨，忠烈祠上的名字刻錯，經過多年未更改，呼籲政府不要只記得二二八。

嚴德發先到金門擎天廳主持「八二三戰役60周年紀念大會」，之後到太武山公墓向當年砲戰殉職的烈士獻花致敬。國防部邀請500位遺族代表與參戰官兵，在每一位因公殉職的官兵墳前，放上一枝黃菊花，並脫帽默哀。

前總統馬英九也在地方民意代表陪同下，前往太武山公墓致敬，刻意選在嚴德發致祭之後才抵達。在馬英九獻花之前，有一對中年男女就跪在陣亡將士墓前方，雙手合十祭拜，引起媒體關注。他們是來自苗栗通霄的施金池與張碧蓮夫婦，施金池說，自己的舅舅黃鈺崑，1958年是海軍陸戰隊的一等兵，服役於LVT登陸車部隊，砲戰期間執行對運補金門任務，但是登陸車在執行任務時遭共軍砲彈擊中，不幸殉職。

施金池說，823砲戰50周年時，在太武山公墓忠烈祠的牆上刻上當初陣亡將士的姓名，但發現將舅舅誤寫成「黃玉崑」，他們當時有向軍方表示，軍方也回應會予以訂正。但是這次應邀來到金門，發現還是沒有更正。

張碧蓮則感慨，823砲戰的勝利奠定了台海日後的和平穩定，希望政府「不要只重視二二八」。金防部對此表示，太武山公墓已經移交金門國家公園管理，許多陳展文物也遭到老兵或後人提出糾正，會再次向公園管理處提醒。

1958年8月23日傍晚6點30分，共軍對金門各島發動猛烈砲擊，短短2小時內落彈數高達17530多發，44天砲戰期間，共落彈47萬4000多發砲彈，平均金門每平方公里落彈3100發砲彈，造成456名國軍官兵殉職陣亡。在國軍不斷對金門運補，美軍提供8吋砲的協助下，重創共軍並癱瘓廈門車站等補給機構。同年10月，共軍宣布放棄對金門群島封鎖，改為「單打雙停」，等於是間接宣告砲戰失利。


▲823砲戰六十周年紀念日，國防部邀請500位遺族代表與參戰官兵，在每一位因公殉職的官兵墳前，放上一枝黃菊花。（圖／記者呂烱昌攝 , 2018.8.23)

關鍵字823砲戰228金門太武山公墓
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