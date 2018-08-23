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回擊Sony 日本Nikon推出首款全幅無反光鏡相

鉅亨網2018/08/23 18:00
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在消息曝光後經過一個月的等待，Nikon(7731-JP) 終於正式推出首款全幅無反光鏡相機，在專業攝影市場中正面對抗競爭對手 Sony(6758-JP)。

該公司表示，新款相機將配備新鏡頭和轉接環，並且比目前所有專業級的相機更輕，高階無反光鏡相機能捕捉快速移動物體並產生清晰圖像。其中一款新相機是 Nikon Z7，擁有 4570 萬像素，售價大約在 44 萬日元 (4000 美元)，預計於 9 月底上市銷售。另一款則是 Nikon Z6，擁有 2450 萬像素，售價在 27 萬日元，預計於 11 月上市。

「我們將為無反光鏡相機市場帶來新價值。」Nikon 總裁 Kazuo Ushida 週四 (23 日) 在記者會上表示。

隨著 Nikon 的加入，Sony 將不再是唯一推出高階無反光鏡相機的公司。另一個競爭對手 Canon(7751-JP) 也表示正在計畫製作新的無反光相機，相機專業人士和攝影愛好者可望見到三國爭奪市場的局面。雖然因為智慧手機的崛起導致數位相機銷量大幅減少，但受益於品牌推廣和銷售成長，這三家知名的日本廠商成為新聞或體育賽事高階相機和鏡頭的主要供應商。

研究機構 NPD 的消費者技術分析師 Stephen Baker 表示「無反光鏡相機將不再是一個利基產品。它在尺寸、重量和電池方面的優勢為該款相機帶來強大的競爭力。」

Nikon 相機業務主管 Nobuyoshi Gokyu 說道:「我們的目標是在無反光鏡市場中排名第一。」他也表示，新推出的 Nikon Z 系列能與 Sony 的 Alpha 系列的全幅無反光鏡相機競爭。Nikon Z 系列擁有領先的光學性能，也能與舊款的鏡頭對接。「我們相信，我們將成為無反光鏡相機未來的先驅。」

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