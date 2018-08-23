〈美股創最長牛市〉牛市也帶來貧富不均 不是人人都開

美股在 2008 年金融危機期間大跌，2009 年開始觸底反彈，2009 年 3 月 9 日之後 S&P 500 指數的股利增長超過 300%，直到週三 (22 日) 美股迎來了最長的牛市，總計 3453 天，將近 10 年，但許多投資人並未大肆慶祝。

昨日 (22 日) 美國股市迎來 3453 天的最長牛市里程碑，這是美國歷史上的巨大繁榮之一。自 2009 年 3 月爆發金融危機以來，S&P 500 指數飆升超過 300%，帶來超過 18 兆美元的股利。但股市獲利並未擴及美國一般家庭，僅握在少數富裕的美國家庭中，但非人人都開香檳歡慶。

美國股市迎來 3453 天的最長牛市里程碑。

回顧這十年，儘管近年來經濟增長穩定，但一般美國人民收入也幾乎沒有明顯變化，股市獲利並未擴及美國一般家庭，僅握在少數富裕的美國家庭中。

「這是美國歷史上財富不均最快的十年」波恩經濟研究院教授 Moritz Schularick 於美國財富分配一文中提到。

Schularick 表示，相對於房地產市場成交量急劇下滑，犀利股票市場表現，美國家庭財富分配一直處於不平等的狀態。

昨日 (22 日) 美國股市迎來 3453 天的最長牛市里程碑。(圖：AFP)

1920 年代，美國投資者搶購一系列公司股票，這些企業正在創造技術奇蹟，如汽車和收音機。1980 年代，隨著美國從嚴重的經濟衰退中復甦，華爾街在雷根的領導下，在美蘇冷戰對立中走向經濟繁榮。

1990 年代，散戶將資金投入大飆股，這些大飆股企業多從事網際網路新興技術開發。在 2008 年金融危機爆發前幾年，伴隨著房地產市場和網路熱潮華爾街股市欣欣向榮。

美國經濟學者 Allen Sinai、前雷曼兄弟首席經濟學家表示，當時 (1990 年代) 人們處於一種幻想致富狀態，計程車司機、電梯運營商等幾乎人人都興奮異常地投入股市。

Sinai 提到，但緊接著經濟大蕭條即將來臨，股市榮景能持續多久？這是一個自然會浮現的問題：1929 年、1987 年和 21 世紀初，這些興奮異常炒股時期，最終都以股市崩盤告終。

現在時空背景不同，股市不存在相同的泡沫，說明市場需要反向思考。目前熱血的投資者並未見到網路泡沫時期的本益比高峰值。

投資美股的美國人民比例仍遠低於金融危機前的水平。研究美國人口財富結構的紐約大學經濟學教授 Edward Wolff 研究表明，這些股利都集中在富人手裡，占人口 10% 的富人擁有所有股價的 84% 左右。

即使 S&P 500 股價較高，散戶仍陸續退場。

從今年 3 月中旬到 7 月下旬，投資者從美國共同基金和交易所交易基金中撤出約 400 億美元，同時將約 800 億美元資金轉投入風險較低的債券基金。

股票市場研究公司 Bespoke Investment Group 的聯合創始人 Paul Hickey 表示，對於大多數牛市來說，散戶很少參與其中。和 1990 年代相比，散戶投入股票的風氣相當不盛行。

《Seekingalpha》專欄作家同時也是風險經理的 Gary Gardon 表示，他受夠了主流媒體喜歡告訴投資人牛市正好處於其生命中的壯年期。對較為謹慎的投資人來說，美股走高讓不輕易出手的謹慎投資者，看起來像是個過於保守的的老頑固。這些媒體讓他覺得資本有罪。

國家中貧富差距越來越大，Edward Wolff 的研究中指出，2016 年美國中位家庭收入 (median American household) 財富比大蕭條時期還低了 34%。

這絕對不是說美股迎來最長牛市，但美國市場情緒卻特別糟糕。目前美國人確實感覺不錯，經濟景氣良好，失業率為 3.9%，接近 18 年來的最低點。第二季度 GDP 季增率為 4.1%，這是自 2014 年以來的最大增幅。

美國總統川普的 2017 年底稅改法而提高美企收益。(圖：AFP)

美國的經濟實力因美國總統川普的 2017 年底稅改法而提高，透過減稅招商讓美國企業季度獲利出現顯著提升。S&P 500 成份股公司第二季獲利年增約達 25%。

企業財報的亮麗表現，消弭了美國與世界各國間的經濟與地緣政治問題。

但聯準會 (Fed) 升息、與各國間的貿易戰緊張情勢都讓 S&P 500 股價出現大幅下滑的現象，近期土耳其里拉爆跌、中國經濟疲軟的跡象，突顯了新興市場可能阻礙全球經濟發展的前景。

市場心理的角度來看，當人們普遍擔憂牛市能否持續同時，代表牛市能持續不斷。按照這個思路，當人們普遍認為市場指會走高的時候，就表明幾乎沒有新的資金能將股市推向新的高度。

股票市場研究公司 Birinyi Associates 創辦人 Lazlo Birinyi 表示，當看空者放棄的時候，就是我擔心的時候。