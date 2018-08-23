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政治

黃偉哲讚「已減少台南96%水患」　網諷：今天是那4％

編輯中心／綜合報導2018/08/23 20:25
▲暴雨來襲，台南多處成汪洋一片。（圖／翻攝自臉書）
▲暴雨來襲，台南多處成汪洋一片。（圖／翻攝自臉書）

準颱風「燕子」過境，致災性豪雨重創南台灣，由於雨勢來得又猛又烈，造成高雄市區汪洋一片、台南多處水淹及腰，民眾哀嚎聲四起。為了掃除淹水夢魘，台南市政府積極推動治水，日前才編列鉅額進行河道整治、興建抽水站及側溝等，如今大雨一來照淹不誤，讓民眾氣憤痛批「根本白做了！」還有網友翻出民進黨台南市長參選人黃偉哲過去狂讚「市府已減少 96％ 水患」的說法，狠狠打臉。


▲暴雨來襲，台南多處成汪洋一片。（圖／翻攝自 PTT ）

黃偉哲 6 月時談及台南治水，大力稱讚「市府歷年來推動『易淹水地區水患治理計畫』及『流域綜合治理計畫』，已大幅減少台南市 96% 以上的水患問題」，尤其在港尾溝溪流域辦理河道整治、中游疏洪道、出口閘門、滯洪池建置等，改善後已大幅降低保安工業區及沿岸地區淹水機率。

他也提到，綠能科學城是總統蔡英文的重要政見，但港尾溝溪上游以往多是農場，缺乏防洪設施，若遇大豪雨恐有淹水之虞，經水利局初步評估，港尾溝溪上游段的整治經費超過 10 億元，第一期約 4.7 億元，並呼籲中央儘速納入前瞻計畫，積極整治。

不過，此次暴雨侵襲南部地區，台南市不僅「安中河」再現，多處淹水高度更是達到腰部，讓網友紛紛嘲諷「今天可能是那 4％ 」、「欸欸一個熱低壓就破功」、「我還以為是 87％ 勒」、「哪來的數據和自信」、「所以 4％ 以上的話會淹成怎樣？怕. jpg 」、所以原本台南是在水面下？」「想到台南高雄這兩顆西瓜，真想笑，智力測驗啊～」。

關鍵字黃偉哲台南市淹水水患治水豪雨熱帶性低氣壓
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