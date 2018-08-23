花百億治水！高雄暴雨「汪洋一片」　網：不到50天破功

暴雨重創南台灣，不僅出現最高時雨量 108 毫米，南部地區更陸續傳出淹水災情。高雄自昨（ 22 ）日晚間大雨不斷，代理市長許立明下午宣布今晚停班停課，卻引發民眾怒轟「都快沉了才放假！」此外，日前高雄市水利局才投入 303 億元治水，也讓網友無奈嘆「不到 50 天就破功」。

為了減少都市水患，高雄市水利局 12 年來投入 235 億元，推動多項治水工程，又斥資 68 億元打造 15 座滯洪池，總滯洪量達 326 萬噸，堪稱全國之冠。如今遇暴雨侵襲，高雄各地區仍難逃一劫，接連傳出排水不及造成大淹水的情況，讓網友在 PTT 發文感嘆「舉債花了 303 億治水，結果 50 天內就破功。」

貼文一出，其他人紛紛留言「 303 億…怪不得吃那麼肥」、「市區都淹成這樣，不說還以為沒治水」、「南部喜迎淹水，幸福城市蓋章！」不過，也有不少網友認為「時雨量超過 100 哪裡不淹？不要跟我講台北」、「看看瞬間暴雨好嗎？ 不要以為工程沒用」、「沒蓋高雄就沒了」、「就算淹水也很快退，早上淹水的地方都退了」。



▲高雄市遇暴雨侵襲，多路段成汪洋一片。（圖／翻攝自爆料公社）