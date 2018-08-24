員工頻頻跳槽蘋果 特斯拉聲明：祝福…我們的錢比蘋果

根據 LinkedIn 2018 資料顯示，自 2017 年底以來，已有數十名特斯拉前員工跳槽到蘋果 (AAPL-US) 任職，，除了參與蘋果無人車計畫之外，還加入產品開發，而特斯拉對跳槽蘋果的前員工發表聲明表示祝福。

特斯拉自傳出私有化以來股價一度飆高 11%，但因買家遲遲未有最終定論、美證管 (SEC) 發傳票徹查、供應商遲遲未拿到款項、汽車良率不佳等利空消息拖累，股價搖搖直落。昨日 (23 日) 股價下跌 0.48%，來到每股 320.10 美元。

特斯拉昨日 (23 日) 股價下跌 0.48%，來到每股 320.10 美元。

根據 LinkedIn 2018 資料顯示，蘋果公司已聘請至少 46 名特斯拉員工。其中八人為工程實習生。今年蘋果還聘請前特斯拉自動駕駛輔助系統 Autopilot、品保、動力系統人員、機械設計和韌體工程師以和多位全球供應鏈經理。

這些人有些是直接從特斯拉跳槽，或加入蘋果前已從特斯拉離職或被解僱。