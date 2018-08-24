特斯拉傳拖欠貨款 貿聯：應收帳款正常

貿聯表示，應收帳款正常，目前票期是70天沒有聽說要延長，前陣子有談降價，幅度差不多在3%左右，預計第4季才會開始執行，預計後續隨著出貨量持續往上成長，規模經濟的效應足以吸收。

日前華爾街日報報導，一份汽車供應商調查顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）向供應商要求延後付款或退還高額現金，甚至拖欠貨款，部分供應商認為特斯拉已經成為公司的財務風險。

至於近來特斯拉拋出的私有化議題，貿聯指出，經內部評估如果特斯拉真正邁向私有化對供應商是有正面影響的，由於市場容易對太多訊息擴大解讀，股價也容易受到消息面影響波動，如果進行私有化，投資人要投資電動車相關產業，無法買主要生產商特斯拉就會轉向購買相關供應鏈股票，在整體資金的配置上也許能有更多的活水。

展望後續，貿聯表示，預期營收、獲利第3季比第2季好，毛利率看起來是正向的，主要有利因素除了產業旺季效應外，人民幣貶值相對有利，重要原物料銅價也見到回跌，預計下半年整體狀況會比上半年好。

電動車大廠特斯拉（Tesla）今年來面臨不少風波，財務風險升溫引發供應商擔憂，除了股價受到衝擊外，相關供應鏈也跟著遭殃，貿聯今天一度亮燈跌停，來到142.5元創下2016年11月中以來新低點，尾盤收在144.5元，下跌8.54%。從2017年12月25日的盤中高點302元以來，波段跌幅已超過5成。（編輯：黃國倫）1070824