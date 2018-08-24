OPPO R17 Pro登場　水滴螢幕、漸層凝光玻璃

本 ( 8 )月早先 OPPO 推出了全球首款配備 Snapdragon 670 SoC 處理器和 Gorilla Glass 6 的智慧手機 OPPO R17，在短短數天內， OPPO 再度發表 R17 的高端版本－－ OPPO R17 Pro ，集炫彩外型與各種黑科技於一身，初登場便引領話題。
OPPO R17 Pro 最大特色為 6.4 英寸超大全屏幕，屏幕與機身比達 91.5% ，於屏幕顯示器頂部有著如水滴狀的「瀏海」，因而被稱為水滴屏幕 （ Waterdrop Screen ）， 2340 x 1080 像素，寬高比為 19.5：9 。而機身的背面採圓弧狀設計， 3D 凝光的玻璃材質，展現漸層式的炫麗色彩。
▲ OPPO 推出 R17 系列，螢幕上水滴狀的瀏海令其被稱為「水滴屏幕」 。（圖／翻攝 OPPO）
相較於 OPPO R17 配置的雙攝像頭， R17 Pro 擁有三個後置攝像頭，分別是一個 12 MP 攝像頭、 20 MP 攝像頭，和 TOF 3D 感測攝像頭。第三個 TOF 3D 相機可用於 3D 深度感應，讓用戶拍攝 3D 照片。此外， OPPO 表示這款 3D 相機還可將電視轉換為遊戲機，這也是繼華為 P20 Pro 後，第二部擁有三鏡頭的手機。同時延續 Find X 上的 SuperVOOC 超級閃充技術，採用 Type-C 接口， OPPO R17 Pro 所配備的兩顆 1850mAh 雙電池， 10 分鐘即可充至總電量的 40% 。
▲ OPPO R17 Pro 後置鏡頭由三鏡頭組成，最底部為 TOF 3D 感測相機。（圖／翻攝 OPPO）
除了三合一後置鏡頭外， OPPO R17 Pro 的另一亮點為顯示屏指紋掃描儀，可透過將手指放在屏幕上來解鎖手機。然而，使用操作上仍需將手指放在特定位置才可順利進行解鎖。 於性能方面，與前代 OPPO R17 搭載 Snapdragon 670 SoC 驅動的 R17 不同， R17 Pro 配備了 Snapdragon 710 SoC ，可與 8 GB RAM 配合使用。作業系統採用 Android 8.1 Oreo 的 ColorOS 5.2 。
▲R17 系列搭載光感螢幕指紋技術，號稱 0.41 秒快速解鎖，並支援支付寶以及微信支付。（圖／翻攝 OPPO ）
OPPO R17分別有流光藍與霓光紫（8GB+128GB）二色，售價人民幣 3499 元。霧光漸變版售價 ¥3599 元，將於 8 月 30 日開賣；另外有 6GB+128GB 版本，具有流光藍與霓光紫雙色，售價 ¥3199 元， 9 月 7 日正式開賣。 OPPO R17 Pro 霧光漸變色售價人民幣 4299 元，預計於十月開賣。