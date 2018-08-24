OPPO R17 Pro登場　水滴螢幕、漸層凝光玻璃

本 ( 8 )月早先 OPPO 推出了全球首款配備 Snapdragon 670 SoC 處理器和 Gorilla Glass 6 的智慧手機 OPPO R17，在短短數天內， OPPO 再度發表 R17 的高端版本－－ OPPO R17 Pro ，集炫彩外型與各種黑科技於一身，初登場便引領話題。

OPPO R17 Pro 最大特色為 6.4 英寸超大全屏幕，屏幕與機身比達 91.5% ，於屏幕顯示器頂部有著如水滴狀的「瀏海」，因而被稱為水滴屏幕 （ Waterdrop Screen ）， 2340 x 1080 像素，寬高比為 19.5：9 。而機身的背面採圓弧狀設計， 3D 凝光的玻璃材質，展現漸層式的炫麗色彩。