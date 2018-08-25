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中央社

美國前聯邦檢察官霍華德 出任中興通訊監督人

中央社2018/08/25 08:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國商務部今天宣布，前聯邦檢察官霍華德（Roscoe Howard）將出任中國電信大廠中興通訊（ZTE）的法律監督人。中興通訊日前遭到美國制裁後勉強避免公司瓦解。

美國總統川普5月親自出手干預拯救中興通訊後，這項任命成為華府爭議性解決方案的一部分。美國官員指控中興通訊一再違反對於伊朗和北韓的制裁。

川普政府6月初與中興通訊達成和解協議，假如中興通訊支付額外10億美元（約新台幣306億元）罰款，美國當局將同意解除禁售令。中興通訊去年已遭美國裁罰繳交8億9200萬美元罰款。

此外，中興通訊須撤換董事會董事，並允許華府指派一名法律合規專家來監督公司運營。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）宣布任命霍華德為中興通訊的法律監督人。霍華德在前總統小布希（George W. Bush）任內擔任哥倫比亞特區聯邦檢察官。

羅斯聲明表示：「今天的任命是商務部持續對中興通訊實施前所未見的措施。」

聲明還提到，霍華德「相當精通企業合規，擔任聯邦檢察官期間曾偵辦100多起案件」。

商務部4月禁止美國企業向中興通訊供應關鍵零組件，因為他們持續和伊朗、北韓有貿易往來。商務部7月正式取消對中興通訊的制裁。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070825

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