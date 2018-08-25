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823砲戰談話惹議　徐佳青：被斷章取義，沒打臉蔡總統

記者林仕祥／台北報導2018/08/25 17:54
▲民進黨副祕書長徐佳青表示，她對823砲戰的談話被斷章取義，她當時的談話是強調，要記取戰爭教訓、追求和平，台灣人也要團結一致。（資料圖／林仕祥攝）
▲民進黨副祕書長徐佳青表示，她對823砲戰的談話被斷章取義，她當時的談話是強調，要記取戰爭教訓、追求和平，台灣人也要團結一致。（資料圖／林仕祥攝）

民進黨副祕書長徐佳青日前在政論節目上談論823砲戰的意義，引發爭議，學者包正豪更在臉書批評徐是「只有黨派，而無國家」的卑劣政客，對此，徐佳青今（25）日受訪表示，這是被斷章取義，她當時是強調，「我們要記取戰爭教訓、追求和平」，在中國這麼不友善的狀況下，台灣人要團結一致，沒有所謂的打臉總統蔡英文的意思，也不會跟包教授計較。

徐佳青日前在政論節目上說，「823是共產黨在跟國民黨打仗，不是跟民進黨打仗，台灣士兵是為國民黨而犧牲，都是因為國民黨在中國節節敗退來到台灣，這值得紀念嗎？大家要好好想一想。」讓包正豪大動肝火，批評徐骨子裡只有黨派，沒有國家。網友也認為徐的談話，打臉總統蔡英文呼籲國人團結的說法。

徐佳青對此表示，她不曉得有多少人看過她在節目上的整段發言，以及前後來賓的發言，如果全部看完，應該不至於誤解她的意思。她當時的發言，主要是要告訴大家823的紀念意義，並不在於說政府要派多少人、或派誰去金門紀念；紀念823砲戰最主要的意義，應該是如何預防戰爭發生、如何能夠保持和平及區域穩定，這才是重點。

徐佳青強調，在她講話前，有些來賓不斷指責823砲戰60周年紀念日，民進黨一個高官都沒來，蔡總統也只發臉書沒去金門，不斷指責民進黨，因此她才會說出這一段話，但如果被人刻意去頭去尾，很容易誤解是她自己憑空想出這一段話。民進黨現在才32歲，823砲戰時民進黨當然還不存在，她這段話發言的用意，是希望大家了解，台灣面臨一個非常艱難的處境，我們要記取戰爭的教訓、追求和平，雖然中國對我們這樣不友善，但台灣人還是要團結一致，而不是一直在那邊計較誰有去誰沒去，民進黨都怎樣怎樣的。

徐佳青說，有媒體逕至將某些不相干的事情，拿來作標題，這種狀況也很奇怪，如果把她跟前後來賓的發言都看完，「哪裡有打臉總統的意思」，總統呼籲大家團結，她的談話也是這個概念，但如果有人刻意要斷章取義，把其中某一句話拿來作標題，而不去管上下文，或是上下討論的緣由，「那也沒什麼好說了」。至於包正豪的批評，她相信包是一位國際研究專家，如果包想要以偏來詮釋，那她也不會跟包計較。
 

關鍵字徐佳青823包正豪蔡英文823砲戰
徐佳青談823　學者批卑劣政客救助淹水戶　賴清德：每戶給2萬元

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