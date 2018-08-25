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娛樂

新歡舊愛齊現身　海倫清桃V到肚臍好「胸」

記者吳維書／台北報導2018/08/25 19:24
▲海倫清桃（右）與黃景裕現身活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.8.25）
▲海倫清桃（右）與黃景裕現身活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.8.25）

藝人海倫清桃今（25）日現身台越選美活動，她主辦兼主持，一襲胸前開至肚臍的純白透視禮服豔冠全場，美乳超吸睛。值得注意的是，活動上新歡、舊愛皆到場支持，展現另類融洽，她在2017年與前夫戴發奎上演「海戴之亂」，當時爆出她的年紀、身世、學歷全造假，最後離婚收場，但兩人仍有往來，而青衫之交黃景裕也全力支持她，時不時出現在佳人身旁。

被問到知道前夫會出現嗎？海倫清桃表示，「我有邀請，他說有空就會來，所以我剛剛有看到葛格來，還沒有說話，因為我今天除了主辦人，我也是主持人，所以今天從早上八點我忙到現在。」至於兩人目前的關係為何？她透露，「葛格的妹妹，對，還是一樣。」那青衫之交黃景裕是否有機會更進一步？她笑答，「我們是好朋友，目前不會進一步，先把工作做好，再來回答大家。」


▲海倫清桃禮服超性感。（圖／記者林柏年攝 , 2018.8.25）

海倫清桃日前在臉書透露返回越南時，遭酸「滾回台灣」，她提及此事表示，「我不太想提，因為提起來就很難過，回越南參加活動，他開價要跟我見面，不太回這種事，他就沒有肚量地叫我滾回台灣。我在台灣也有人叫我滾回越南，一直滾來滾去的，很難過。」


▲戴發奎現身。（圖／記者林柏年攝 , 2018.8.25）

關鍵字海倫清桃戴發奎黃景裕
影／千人窩戲院為女星慶生唱歌徐若瑄拍恐怖片全靠王母娘娘這4字

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