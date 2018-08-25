新歡舊愛齊現身　海倫清桃V到肚臍好「胸」

藝人海倫清桃今（25）日現身台越選美活動，她主辦兼主持，一襲胸前開至肚臍的純白透視禮服豔冠全場，美乳超吸睛。值得注意的是，活動上新歡、舊愛皆到場支持，展現另類融洽，她在2017年與前夫戴發奎上演「海戴之亂」，當時爆出她的年紀、身世、學歷全造假，最後離婚收場，但兩人仍有往來，而青衫之交黃景裕也全力支持她，時不時出現在佳人身旁。

被問到知道前夫會出現嗎？海倫清桃表示，「我有邀請，他說有空就會來，所以我剛剛有看到葛格來，還沒有說話，因為我今天除了主辦人，我也是主持人，所以今天從早上八點我忙到現在。」至於兩人目前的關係為何？她透露，「葛格的妹妹，對，還是一樣。」那青衫之交黃景裕是否有機會更進一步？她笑答，「我們是好朋友，目前不會進一步，先把工作做好，再來回答大家。」