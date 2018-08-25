房價房租大漲後 中國中產擔心物價飆升

向來是物價指標的生豬價格，從5月中旬到8月中旬已上漲了33%，根據證券時報，這和8月被證實的非洲豬瘟疫情有一定關聯。中國生豬預警網首席分析師馮永輝說，雖然非洲豬瘟疫情使得東北地區生豬價格疲軟，但周邊市場價格有被拉升的趨勢。

中美兩國互祭500億美元產品的關稅加徵措施已經落地，這將導致進口物品價格上漲，其中，進口原物料漲價也可能帶動其他本地食品及產品漲價。

（中央社台北25日電）中美貿易戰、非洲豬瘟、夏季主糧減產、蔬菜之鄉淹大水，一系列導致物價上漲的因素正在中國發生。不少當地民眾擔心，在房租大漲之後，接下來是民生物價將要普遍上漲。

號稱「蔬菜之鄉」的山東壽光，20日因為上游3座水庫在暴雨中同時洩洪慘遭水淹，20多萬個蔬菜大棚受損。外界預估，這將使菜價受到一定影響。

而最讓民眾嗅到不安氣氛的，是今年夏天小麥歉收的消息。根據中國國家糧食和物資儲備局，截至15日，今年主產區小麥累計收購4105.9萬噸，年減2033.1萬噸，減量超過3成；其中，河南銳減55.1%，安徽也減了45.9%。

媒體報導，夏糧減產的原因，一是氣候因素導致多地產量降低並影響了小麥品質；一是官方在5月調整了收購政策和收購價，部分農民對優質小麥惜售，寧願等待漲價再賣出。

上述天災人禍，可能只是近期物價上漲的導火線。

22日，一篇名為「房租之後，物價開始加速上漲！」的文章迅速在中國社群平台上傳播。日前有房仲數據指出，北京7月房租年增逾25%，北京當局因此約談10家住房租賃企業負責人，要求承諾不哄抬租金。

這篇文章認為，過去10年間，北京等大城市房價飛漲，然後是租金大漲。在近兩年股市低迷、官方政策要求凍漲房價後，大量無處去又習慣賺快錢的資金，有可能進入某些產業鏈而最終導致民生必需品價格普遍推升。

文章說，民眾真正擔心的，是惡性、快速的通貨膨脹，這將會嚴重影響中低收入階層的生活品質。（編輯：張淑伶）1070825