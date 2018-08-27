直擊／中俄邊境貿易最大口岸　滿洲里火車趕場拚經濟

滿洲里距離北京大約2000公里（開車路程）。為了造訪這個最大的中俄邊境貿易陸運口岸，記者從內蒙古的黑山頭口岸，繼續往西前進200公里，抵達滿洲里。

論及中俄邊境貿易，最大的陸路貿易口岸非「滿洲里」莫屬。這個從清朝開始營運的口岸超過百年歷史，中俄貿易高達65%以上的陸路運輸，都從滿洲里市進入。

一進入滿洲里，呈現明顯的都市景觀，滿街的建築充滿俄羅斯文化，也見不少俄人在街頭行走，街頭還有口味道地的俄羅斯餐廳。滿洲里雖然沒有與蒙古（曾是我國領土）交界，但距離很近，因此滿洲里的文化融合中、俄、蒙三國風情，被譽為東亞之窗。



▲一進入滿洲里，滿街的建築充滿俄羅斯文化，也見不少俄人在街頭行走。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.26 )

滿洲里在中俄邊境上建城，距離大陸國門只有幾公里路途，透過公路連結，加上街旁的大型商場景觀，實則連成一氣。滿洲里口岸最大的特色，就是透過鐵路，讓中俄火車相通，但俄國火車駛近滿洲里，必須暫停換軌，之後就可以駛進中國大陸。



▲中俄雙方國門距離相當近，目視可以清楚看到白色巨型建築物，此為中國大陸國門，藍色建築物則為俄國國門。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.26 )

記者這次前往滿洲里採訪，見證一列載滿西伯利亞砍伐木材的貨運火車，從俄國的「後貝加爾斯克」火車站，駛進中國大陸滿洲里，火車暫停換軌的現場過程。

在滿洲里除了可以目睹中俄火車互相往來之外，中俄雙方國門也距離相當近，目視可以清楚看到白色巨型建築物，此為中國大陸國門，藍色建築物則為俄國國門。



▲一列載滿西伯利亞砍伐木材的貨運火車，從俄國的「後貝加爾斯克」火車站，駛進中國大陸滿洲里。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.26 )



▲一列載滿西伯利亞砍伐木材的貨運火車，駛進中國大陸滿洲里。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.26 )



▲從中國大陸滿洲里國門頂層往下望，一列載滿西伯利亞砍伐木材的貨運火車，正駛進中國大陸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.26 )

滿洲里車站開站於清光緒24年（1898年），當年隸屬於哈爾濱鐵路局的國際客貨運站。滿洲里的鐵路運輸，東經哈爾濱通向全國，往西則駛往俄羅斯和歐洲，是歐亞大陸的連接點。

滿洲里現位於內蒙古（中華民國列為東北的黑龍江省）呼倫貝爾大草原的西北部，西臨蒙古、北接俄羅斯。滿洲里總人口32萬人，由蒙、漢、回、朝鮮、鄂溫克、鄂倫春、俄羅斯等20多個民族組成，街頭充斥各色人種，宛如小型聯合國。滿洲里日益成為中國大陸經濟改革的縮影，也是向北開放的窗口。