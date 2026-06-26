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▲胡椒好友Fred回應網友詢問胡椒少更新影片的原因。（圖／翻攝自Threads@thechef_fred）

百萬YouTuber團體「狠愛演」在2020年宣布解散後，如今已過去約6年，期間成員牛排和大蛇丸都有繼續在拍影片，但胡椒卻很少更新YouTube，有網友因此到Threads發問，猜測胡椒是否已有其他工作或財富自由，才會很少更新。對此，他的網紅好友「廚佛瑞德Fred」親自出面回應，透露胡椒最大問題就是「太在乎別人怎麼看他跟說他」，所以選擇了舒服的環境跟朋友互動、做表演。狠愛演解散6年，仍有許多粉絲想念他們，近日有網友在Threads好奇詢問胡椒的動態，指出在團體解散後，牛排和大蛇丸都有繼續發影片，「但胡椒怎麼就很少更新了？他是有其他工作還是財富自由了？」釣出胡椒的好友「廚佛瑞德Fred」出面回應，他大讚胡椒是節奏感很好的主持人，又很會接哏鋪哏，「但他最大的問題就是太在乎別人怎麼看他跟說他，所以他選擇他舒服的環境跟朋友互動跟做表演！」Fred認為胡椒的選擇非常有智慧，因為發影片就是為了讓大家看的開心，「當下面的留言都是負面的時候，或許他會覺得拍片帶給大家的快樂已經變質了！」Fred進一步指出，雖然大家都說言論自由，但自己認為語言是一種力量，「而它的力量來自聽的人的感受，所以它不一定都是正面的。」並喊話大家以鼓勵代替批評。狠愛演自2016年成立，成員包含胡椒、牛排、大蛇丸、西裝（已退出）等大男孩們，影片類型多以惡搞劇情、生活趣事為主，擁有大批忠實粉絲，不料在2020年突宣布解散，讓粉絲都感到非常不捨。事實上，去年4月牛排曾拍片解釋狠愛演解散原因，透露解散是胡椒的決定，「我們的拍攝手法、內容主題、理念不合，經過多次磨合，胡椒最終決定解散，我也只能尊重他的決定。」