5年前「好想贏韓國」願望實現　徐展元淚崩：真的贏了！

2013 年棒球經典賽中，中華隊遭逆轉輸給南韓，當時負責連線主持的「愛國主播」徐展元忍不住落淚，大喊：「真的好想贏韓國！」引發網友熱烈討論。如今中華隊在 2018 年雅加達亞運中，首戰以 2 比 1 擊敗南韓，令徐展元開心到激動落淚：「我有哭！不過是喜極而泣！又哭又叫的歡呼！」
中華隊在印尼雅加達亞運首戰，面對實力堅強、全職業一軍等級的南韓隊，靠著隊長林加祐轟出 2 分砲，先發投手吳昇峰 5 局失 1 分，王宗豪、王政浩順利守成下，終場以 2 比 1 擊敗南韓，睽違 13 年再度於亞運擊敗南韓。
▲中華隊在印尼雅加達亞運首戰以 2 比 1 擊敗南韓，睽違 13 年再度擊敗南韓。（圖／翻攝自中華奧會 , 2018.8.27）
亞運在 1994 年將棒球列入正式項目後，台灣在歷屆亞運中，面對強敵南韓僅 1 勝 9 敗，上一次贏已是 2006 年的杜哈亞運。這回台灣又再度於亞運擊敗南韓，主播徐展元也在臉書上直呼：「太開心啦！真的贏韓國啦！」
徐展元在臉書 PO 文力讚中華隊：「真的贏韓國啦！而且是以台灣業餘好手為主體，擊敗韓國職棒最頂尖球星組成的隊伍啊！」他更強調：「我們要對台灣棒球有信心啊！千萬不要妄自菲薄。」
▲徐展元在臉書 PO 文力讚中華隊。（圖／翻攝自臉書粉絲頁「徐展元。後援會」 , 2018.8.27）