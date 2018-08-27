5年前「好想贏韓國」願望實現　徐展元淚崩：真的贏了！

2013 年棒球經典賽中，中華隊遭逆轉輸給南韓，當時負責連線主持的「愛國主播」徐展元忍不住落淚，大喊：「真的好想贏韓國！」引發網友熱烈討論。如今中華隊在 2018 年雅加達亞運中，首戰以 2 比 1 擊敗南韓，令徐展元開心到激動落淚：「我有哭！不過是喜極而泣！又哭又叫的歡呼！」

中華隊在印尼雅加達亞運首戰，面對實力堅強、全職業一軍等級的南韓隊，靠著隊長林加祐轟出 2 分砲，先發投手吳昇峰 5 局失 1 分，王宗豪、王政浩順利守成下，終場以 2 比 1 擊敗南韓，睽違 13 年再度於亞運擊敗南韓。