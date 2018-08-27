亞運／史詩級大戰！　周天成擊敗金廷首次闖進金牌戰

雅加達亞運男單4強賽，我國好手周天成面對地主好手Anthony Sinisuka Ginting(金廷)，兩人也為球迷們貢獻了一場史詩級大戰，最終周天成是以16:21、23:21、21:17艱辛擊敗對手，攜手戴資穎一起晉級決賽。

這是周天成生涯第3次參加亞運，前兩次都止步8強，而這一次殺進到準決賽，已經寫下個人的最佳成績，不過4強對手是近期狀態超火燙的Ginting，後者連續擊敗Srikanth Kidambi、桃田賢斗和諶龍，加上有主場球迷撐腰，氣勢相當旺。

首局開打後，雙方打得有來有回、一度戰成5:5平手，之後周天成連拿3分取得領先，暫停時取得11:7領先；不過Ginting開始改變節奏，也讓小天的失誤開始增加，他藉此反超比數、以21:16先下一城。