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亞運／史詩級大戰！　周天成擊敗金廷首次闖進金牌戰

記者黃建霖／綜合報導2018/08/27 17:24
▲周天成。（圖／中華奧會提供）
▲周天成。（圖／中華奧會提供）

雅加達亞運男單4強賽，我國好手周天成面對地主好手Anthony Sinisuka Ginting(金廷)，兩人也為球迷們貢獻了一場史詩級大戰，最終周天成是以16:21、23:21、21:17艱辛擊敗對手，攜手戴資穎一起晉級決賽。

這是周天成生涯第3次參加亞運，前兩次都止步8強，而這一次殺進到準決賽，已經寫下個人的最佳成績，不過4強對手是近期狀態超火燙的Ginting，後者連續擊敗Srikanth Kidambi、桃田賢斗和諶龍，加上有主場球迷撐腰，氣勢相當旺。

首局開打後，雙方打得有來有回、一度戰成5:5平手，之後周天成連拿3分取得領先，暫停時取得11:7領先；不過Ginting開始改變節奏，也讓小天的失誤開始增加，他藉此反超比數、以21:16先下一城。

次局小天增加自己的進攻比例，將主動權握在手裡，也因此造成Ginting較多的失誤，一度將比數給拉開；但Ginting打得相當有耐心，幾次精彩的由守轉攻，又將比分追成19:19。不過周天成靠著一次精彩的救球造成對手回球失誤、並挽救了賽點，最終連取3分逆轉以23:21拿下。

決勝局Ginting體力開少有些下滑，手感也沒有開賽時這麼好，周天成取得11:7領先。最後時刻雙方來回多拍，周天成在手握3個賽點的情況下，用一記漂亮的殺球，最終以21:17擊敗對手，闖進到最後決賽，也是中華羽球隊在亞運男單首次闖進決賽。

關鍵字周天成anthony sinisuka ginting亞運羽球
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