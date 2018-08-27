半夜暴雨狂炸！高雄市民不敢睡　怒喊「市長快起床！」

受到低壓帶及西南氣流的影響，高雄市今（28）日凌晨再度遭受暴雨襲擊，雨勢大到驚人！市區各地紛紛傳出淹水災情，市民嚇到睡不著，紛紛湧入高雄市代理市長許立明的臉書洗版砲轟：「高雄人怎麼睡得著」、「市長快起床！」

中央氣象局於深夜 3 時 55 分針對中南部、東部，及外島共 10 個縣市發布豪、大雨特報，其中高雄、屏東更是發布了大豪雨特報；水利署更發布淹水警戒，28 日凌晨 1 時許，高雄市苓雅、三民、小港、鳳山、鳥松列為一級淹水警戒，旗津、前鎮、大社區則列為二級警戒，提醒民眾務必嚴加戒備。



▲中央氣象局於深夜 3 時 55 分針對中南部、東部，及外島共 10 個縣市發布豪、大雨特報，其中高雄、屏東更是發布了大豪雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局 , 2018.8.28）

高雄市區各地也紛紛傳出災情。有網友指出，包括前鎮草衙、鳳山、三民、愛河之心一帶，還有三多路、國道 10 號底下，以及仁武、大社地區、永安國小都傳出淹水，「大雨瘋狂炸裂中」、「獅甲被封印了！超扯！3 年來第一次遇見淹成這樣」、「雨聲嚇到我不敢睡」、「我家門口也開始淹了」、「根本睡不著！」



▲高雄地區多處傳出淹水災情。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.8.28）



▲高雄地區多處傳出淹水災情。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.8.28）

更有大批民眾湧入高雄市代理市長許立明的臉書洗版砲轟：「市長還在睡」、「高雄人都睡不著」、「市長快起床！」