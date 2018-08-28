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IKEA支持台獨？這張圖讓大陸網友氣炸：把店全關了！

編輯中心／綜合報導2018/08/28 11:41
▲近日許多大陸網友在微博上質疑 IKEA 將台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」。（圖／翻攝自微博 , 2018.8.28）
▲近日許多大陸網友在微博上質疑 IKEA 將台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」。（圖／翻攝自微博 , 2018.8.28）

瑞典知名連鎖家具品牌 IKEA（宜家家居）也被扯上支持「台獨」嗎？近來許多中國大陸的網友在微博發文，質疑 IKEA 在官網及產品說明等處，竟把台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」，並憤而湧入 IKEA 的微博帳號留言，痛斥：「你們是無知還是有意使壞？」「不解釋就把中國區店全關了！」


近日許多大陸網友在微博上質疑 IKEA 將台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」。（圖／翻攝自微博 , 2018.8.28）


近日許多大陸網友在微博上質疑 IKEA 將台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」。（圖／翻攝自微博 , 2018.8.28）

大陸媒體《環球網》報導，依據 IKEA 去年的財報顯示，中國大陸是其全球第 5 大、亞洲最大的零售市場，不過近日卻有許多網友陸續發現，IKEA 竟然把台灣、香港，和中國大陸並列，明顯違背了「一個中國」的原則。


近日許多大陸網友在微博上質疑 IKEA 將台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」。（圖／翻攝自微博 , 2018.8.28）

報導指出，雖然 IKEA 官網上的分類是註明「地點」而非「國家」，但網站上將西班牙分成「本土」、「巴利阿里群島和加那利群島」2 大類，前面都有加註「Spain」（西班牙）；然而台灣、香港卻沒有標註「China」（中國）。


近日許多大陸網友在微博上質疑 IKEA 將台灣、香港，與中國大陸並列為「國家」。（圖／翻攝自微博 , 2018.8.28）

許多大陸網友看了氣炸，不僅要求 IKEA 要盡快改正，還紛紛湧入其微博帳號，留言痛批：「你們是無知還是有意使壞？香港台灣的事兒給中國人一個解釋」、「吃娘的飯、砸娘的碗！不要臉」、「賺中國人的錢來分裂中國？」、「13 億人眼皮子底下搞分裂，趕緊滾吧」、「不解釋就把中國區店全關了！」

對於網友的質疑，IKEA 目前尚未做出任何回應。

關鍵字台獨ikea微博大陸國家環球網
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