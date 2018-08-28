孫安佐「全部認罪」結案　12月11日宣判關幾年

藝人狄鶯與孫鵬的 18 歲獨子孫安佐日前在美涉嫌恐攻被逮，台北時間本月 28 日晚間 11 時於費城賓州東區聯邦地區法院召開認罪庭。關於被控「非美國公民持武罪」的部分，孫安佐當庭認罪，並放棄上訴權利，全案將於 12 月 11 日宣判。庭外未見孫鵬與狄鶯的身影。

綜合媒體報導，孫安佐遭到美國聯邦檢方以「非美國公民持武罪」重罪起訴，被關至今已 157 天，全案預定在 12 月 11 日宣判，不過孫安佐的律師凱勒（Robert Keller）則要求提早，因為若無法提早，孫安佐就得再坐將近三個半月的牢；凱勒更在法庭上直言：「檢察官在此案中矯枉過正，太苛刻了！」