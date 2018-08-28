孫安佐「全部認罪」結案　12月11日宣判關幾年

藝人狄鶯與孫鵬的 18 歲獨子孫安佐日前在美涉嫌恐攻被逮，台北時間本月 28 日晚間 11 時於費城賓州東區聯邦地區法院召開認罪庭。關於被控「非美國公民持武罪」的部分，孫安佐當庭認罪，並放棄上訴權利，全案將於 12 月 11 日宣判。庭外未見孫鵬與狄鶯的身影。
綜合媒體報導，孫安佐遭到美國聯邦檢方以「非美國公民持武罪」重罪起訴，被關至今已 157 天，全案預定在 12 月 11 日宣判，不過孫安佐的律師凱勒（Robert Keller）則要求提早，因為若無法提早，孫安佐就得再坐將近三個半月的牢；凱勒更在法庭上直言：「檢察官在此案中矯枉過正，太苛刻了！」
▲孫安佐的律師凱勒（Robert Keller）在法庭上直言：「檢察官在此案中矯枉過正，太苛刻了！」（資料圖片）中央社記者江今葉賓州桑頓攝 107 年 4 月 3 日
報導指出，孫安佐被依「非美國公民持武罪」起訴，該罪名屬聯邦重罪，最重可處 10 年徒刑、罰款 25 萬美元（折合新台幣約 768 萬元）；法官在認罪庭中已同意「司法遞解令」（Judicial order of removal），意即孫安佐放棄所有移民法權利，因此聯邦官司一結束、孫安佐刑期服滿，便可由法警遞解出境，且除非獲准，否則恐怕終身不得再入境美國。