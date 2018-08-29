高市暴雨淹水　上班族涉險怒喊：市長救命我不會游泳！

連日來的暴雨襲擊南台灣，造成高雄地區多處大淹水，許多地方的積水至今未退。今（29）日清晨高雄市又開始降下大雨，災情不斷傳出；包括鼓山一、三路，以及旗津中洲二路、前鎮成功二路等路段，還有前鎮加工區一帶都淹水，許多民眾必須涉險騎機車上班，最後甚至受困於水中，只能牽著機車走，不禁哀嚎：「請問這樣要怎麼上班」、「市長救命我不會游泳！」



▲今（29）日清晨高雄市又開始降下大雨，災情不斷傳出；包括鼓山一、三路，以及旗津中洲二路、前鎮成功二路等路段，還有前鎮加工區一帶都淹水，許多民眾必須涉險騎機車上班。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.8.29）