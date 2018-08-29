高市暴雨淹水　上班族涉險怒喊：市長救命我不會游泳！

連日來的暴雨襲擊南台灣，造成高雄地區多處大淹水，許多地方的積水至今未退。今（29）日清晨高雄市又開始降下大雨，災情不斷傳出；包括鼓山一、三路，以及旗津中洲二路、前鎮成功二路等路段，還有前鎮加工區一帶都淹水，許多民眾必須涉險騎機車上班，最後甚至受困於水中，只能牽著機車走，不禁哀嚎：「請問這樣要怎麼上班」、「市長救命我不會游泳！」
▲今（29）日清晨高雄市又開始降下大雨，災情不斷傳出；包括鼓山一、三路，以及旗津中洲二路、前鎮成功二路等路段，還有前鎮加工區一帶都淹水，許多民眾必須涉險騎機車上班。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.8.29）
高雄市在今天清晨又開始降下大雨，多處傳出淹水災情，雖然高雄市政府昨（28）日宣布高中職以下學生停課，但幼兒園卻未宣布，因此許多家長必須冒著風雨送孩子去幼稚園後，再趕著上班。大雨中，許多民眾的機車拋錨，許多路段甚至淹水深至小腿，造成民眾只能牽著機車走，甚至被困在水中，造成大塞車的情況。
▲連日豪雨襲擊南台灣，高雄地區災情頻傳。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107 年 8 月 28 日
許多上班族紛紛上網留言哀嚎：「請問這樣是要怎麼上班」、「出門一看到雨勢整個眼神死，下得比昨天還大！」、「為何今天沒放假」、「一整個塞車嚴重！平常只要十分鐘的車程，開了半個多小時都還沒到」、「前鎮、草衙那邊本來就很容易淹水」、「市長救命我不會游泳！」