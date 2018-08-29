第53屆金鐘獎完整入圍名單　盧廣仲、李國毅爭影帝寶座

其中擔任特別獎項評審委員會主委的郭建宏頒發「特別貢獻獎項」由高振鵬獲得，以鼓勵現在同業演員，無論扮演什麼角色，哪怕只是一個螺絲釘，都會被看到，「永遠做好自己，到八十幾歲，值得我們學習」；「終身成就獎」由作家瓊瑤的御用導演劉立立女士獲得，由基層做起的劉立立導演，一生致力於影視產業，郭建宏表示，雖然她已經逝世，希望這個獎項可以彌補她一點，保佑我們影視產業。

第53屆金鐘獎入圍名單於今（29）日公布，並邀請去年影帝、后，傅孟柏以及柯淑勤擔任頒獎人，揭曉「戲劇節目男主角獎」、「戲劇節目女主角獎」、「戲劇節目編劇獎」、「戲劇節目導演」等4項入圍名單。

107 年度電視金鐘獎入圍名單

一、節目獎

(一)戲劇節目獎

城市情歌(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

客家劇場–台北歌手(參賽單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

麻醉風暴 2(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會╱瀚草影視文化事業有限公司、製作單位:瀚草影視文化事業有限公司)

植劇場-花甲男孩轉大人(參賽單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

翻牆的記憶(參賽單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

(二)迷你劇集獎

HIStory2 越界(參賽單位:巧克科技新媒體股份有限公司、製作單位:巧克科技新媒體股份有限公司)

他們在畢業的前一天爆炸 2(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

外鄉女-愛人的選擇(參賽單位:民間全民電視股份有限公司、製作單位:民間全民電視股份有限公司/青睞影視製作股份有限公司)

恐怖高校劇場之直播中二間(參賽單位:酷瞧新媒體股份有限公司、製作單位:酷瞧新媒體股份有限公司)

(三)電視電影獎

公視人生劇展-青苔(參賽單位:魚禾草影像有限公司、製作單位:魚禾草影像有限公司)

公視新創電影-乒乓(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:列夫特文化有限公司)

公視學生劇展第一廣場(參賽單位:春成映像有限公司、製作單位:春成映像有限公司)

阿水和國祥(參賽單位:回甘映像有限公司、製作單位:回甘映像有限公司)

海•人•魚(參賽單位:財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位:財團法人原住民族文化事業基金會)

(四)自然科學紀實節目獎

土壤的身世(參賽單位:東臺傳播股份有限公司、製作單位:東臺傳播股份有限公司)

解密穿山甲(參賽單位:Discovery 頻道、製作單位:Discovery 頻道)

驚奇!博物館(參賽單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:臺灣電視事業股份有限公司)

(五)人文紀實節目獎

少了一個之後-微光(參賽單位:馬克吐溫國際影像有限公司、製作單位:馬克吐溫國際影像有限公司)

世界的教室和你想的不一樣(參賽單位:三立電視股份有限公司、製作單位:三立電視股份有限公司)

島嶼傳燈人(參賽單位:中華電視股份有限公司/島嶼有光影像製作有限公司、製作單位:中華電視股份有限公司/島嶼有光影像製作有限公司)

極樂世界(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

藝術很有事(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

(六)兒童少年節目獎

Kakudan 時光機(參賽單位:財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位:財團法人原住民族文化事業基金會)

下課花路米-同理心大考驗系列(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

小 O 事件簿(參賽單位:客家電視台、製作單位:客家電視台)

青春發言人(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

麼个麼个(參賽單位:客家電視台、製作單位:客家電視台)

(七)生活風格節目獎

王子的移動城堡 II(參賽單位:亞洲衛星電視股份有限公司、製作單位:亞洲衛星電視股份有限公司)

作客他鄉(參賽單位:客家電視台、製作單位:八方匯盈數位製作股份有限公司)

我是留台幫(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

秘境 ̇不思溢 III(參賽單位:亞洲衛星電視股份有限公司、製作單位:亞洲衛星電視股份有限公司)

環遊世界 800 天(參賽單位:愛爾達科技股份有限公司、製作單位:愛爾達科技股份有限公司)

(八)綜藝節目獎

大聲 MY 客風(參賽單位:客家電視台、製作單位:異象國際傳播有限公司)

小明星大跟班(參賽單位:中天電視股份有限公司、製作單位:金星娛樂股份有限公司)

冰冰 SHOW(參賽單位:中國電視事業股份有限公司、製作單位:中國電視事業股份有限公司)

閃亮的年代 Yesterday Once More(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

綜藝大集合(參賽單位:民間全民電視股份有限公司、製作單位:民間全民電視股份有限公司/大藝娛樂企業有限公司)

(九)益智及實境節目獎

Tahu 生火吧(參賽單位:財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位:財團法人原住民族文化事業基金會)

一字千金(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

天才衝衝衝(參賽單位:中華電視股份有限公司、製作單位:金是傳媒行銷企業有限公司)

綜藝玩很大(參賽單位:三立電視股份有限公司/中國電視事業股份有限公司、製作單位:好看娛樂股份有限公司)

誰來晚餐 9(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

(十)動畫節目獎

FOOD 超人(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

我愛歡喜(參賽單位:人間電視股份有限公司、製作單位:人間電視股份有限公司)

講麼个故事(參賽單位:客家電視台、製作單位:客家電視台)

二、個人獎

(一)戲劇節目男主角獎

李國毅/麻醉風暴 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:瀚草影視文化事業有限公司)

張軒睿/我的男孩(報名單位:八大電視股份有限公司、製作單位:豐采文創有限公司)

莫子儀/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

黃健瑋/麻醉風暴 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:瀚草影視文化事業有限公司)

盧廣仲/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

(二)戲劇節目女主角獎

孟耿如/麻醉風暴 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:瀚草影視文化事業有限公司)

孫可芳【賴儀芳】/植劇場《五味八珍的歲月》(報名單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:好風光創意執行股份有限公司)

黃姵嘉/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

嚴正嵐/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

嚴藝文/我綿一家人(報名單位:財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位:財團法人慈濟傳播人文志業基金會/院子有限公司)

(三)戲劇節目男配角獎

吳念軒/翻牆的記憶(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

陳家逵/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

陳恩峰/翻牆的記憶(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

劉冠廷/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

蔡振南/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

(四)戲劇節目女配角獎

江宜蓉/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

楊小黎/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

潘奕如/清風無痕(報名單位:奇緻國際多媒體有限公司、製作單位:奇緻國際多媒體有限公司)

謝沛恩/1006 的房客(報名單位:歐銻銻娛樂有限公司、製作單位:大河海匯影像製作股份有限公司)

謝盈萱/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

(五)戲劇節目新進演員獎

宋緯恩/翻牆的記憶(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

姚亦晴/翻牆的記憶(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

張豐豪/翻牆的記憶(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

彭若萱/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

盧廣仲/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

(六)迷你劇集(電視電影)男主角獎

宋柏緯/恐怖高校劇場之直播中二間(報名單位:酷瞧新媒體股份有限公司、製作單位:酷瞧新媒體股份有限公司)

巫建和/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

阿西【陳博正】/阿水和國祥(報名單位:回甘映像有限公司、製作單位:回甘映像有限公司)

張翰/公視學生劇展-一步之遙(報名單位:風車電影有限公司 、製作單位:風車電影有限公司)

藍葦華/公視人生劇展-青苔(報名單位:魚禾草影像有限公司、製作單位:魚禾草影像有限公司)

(七)迷你劇集(電視電影)女主角獎

方宥心/外鄉女-愛人的選擇(報名單位:民間全民電視股份有限公司、製作單位:民間全民電視股份有限公司/青睞影視製作股份有限公司)

安心亞/華視金選劇場-阮氏碧花與她的兩個男人(報名單位:中華電視股份有限公司、製作單位:中華電視股份有限公司)

陸弈靜/阿水和國祥(報名單位:回甘映像有限公司、製作單位:回甘映像有限公司)

謝盈萱/公視新創電影-錢莊聽來的事(報名單位:一起創作有限公司、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會/一起創作有限公司)

鍾瑶/替身(報名單位:三映電影文化事業有限公司、製作單位:三映電影文化事業有限公司/夢田影像股份有限公司)

(八)迷你劇集(電視電影)男配角獎

宋柏緯/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

李富群/公視學生劇展-一步之遙(報名單位:風車電影有限公司 、製作單位:風車電影有限公司)

是元介/阿青,回家了(報名單位:中天電視股份有限公司、製作單位:三映電影文化事業有限公司)

喜翔/華視金選劇場-阮氏碧花與她的兩個男人(報名單位:中華電視股份有限公司、製作單位:中華電視股份有限公司)

藍葦華/公視新創電影-乒乓(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:列夫特文化有限公司)

(九)迷你劇集(電視電影)女配角獎

王琄/阿青,回家了(報名單位:中天電視股份有限公司、製作單位:三映電影文化事業有限公司)

胡廣雯/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

詹宛儒/恐怖高校劇場之直播中二間(報名單位:酷瞧新媒體股份有限公司、製作單位:酷瞧新媒體股份有限公司)

廖怡裬/外鄉女-第三力量(報名單位:民間全民電視股份有限公司、製作單位:民間全民電視股份有限公司/青睞影視製作股份有限公司)

盧以恩/公視人生劇展-青苔(報名單位:魚禾草影像有限公司、製作單位:魚禾草影像有限公司)

(十)迷你劇集(電視電影)新進演員獎

CRISTINA DIEGO PONCE【PONCE MA. CRISTINA JOSEFA】/公視學生劇展第一廣場(報名單位:春成映像有限公司、製作單位:春成映像有限公司)

李霈瑜/海•人•魚(報名單位:財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位:財團法人原住民族文化事業基金會)

胡廣雯/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

夏騰宏/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

盧以恩/公視人生劇展-青苔(報名單位:魚禾草影像有限公司、製作單位:魚禾草影像有限公司)

(十一)戲劇節目導演獎

何潤東、姜瑞智/翻牆的記憶(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

黃朝亮/城市情歌(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

樓一安/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

蕭力修、洪伯豪、林志儒/麻醉風暴 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:瀚草影視文化事業有限公司)

瞿友寧、李青蓉/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

(十二)迷你劇集(電視電影)導演獎

李兆文/公視學生劇展-停車格(報名單位:一果制作影像有限公司、製作單位:一果制作影像有限公司)

曾英庭/高山上的茶園(報名單位:溫柔鄉電影有限公司、製作單位:溫柔鄉電影有限公司)

鄭有傑/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

薛文碩/公視學生劇展第一廣場(報名單位:春成映像有限公司、製作單位:春成映像有限公司)

蘇奕瑄/公視人生劇展-青苔(報名單位:魚禾草影像有限公司、製作單位:魚禾草影像有限公司)

(十三)非戲劇類節目導演獎

李惠仁/并:控制(報名單位:李惠仁電影工作室、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

林泰瑋/十點全紀錄(報名單位:春雷創意顧問有限公司、製作單位:春雷創意顧問有限公司)

胡道明、楊守義/綻放真台灣 6-終極英雄(報名單位:美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位:德宇製作有限公司/活水文化事業有限公司/希古文化傳播有限公司/尖端攝影綜藝有限公司/過癮科技有限公司)

齊怡、劉佩怡/島嶼傳燈人(報名單位:中華電視股份有限公司、製作單位:中華電視股份有限公司/島嶼有光影像製作有限公司)

謝欣志/紀錄觀點(報名單位:大逆光影音製作有限公司、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

(十四)非戲劇類節目導播獎

白汝珊/綜藝菲常讚(報名單位:中華電視股份有限公司、製作單位:十全媒體娛樂行銷股份有限公司)

梁遠毅、黃慧娟/大聲 MY 客風(報名單位:客家電視台、製作單位:異象國際傳播有限公司)

梁遠毅/公視表演廳(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

黃慧娟/閃亮的年代 Yesterday Once More(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

劉應鐘/希望之星(報名單位:友松娛樂股份有限公司、製作單位:友松娛樂股份有限公司/中國電視事業股份有限公司)

(十五)戲劇節目編劇獎

王卉竺、蕭力修、黃雨佳、陳承佑、黃健瑋、許菱芳/麻醉風暴 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:瀚草影視文化事業有限公司)

楊壁瑩、詹俊傑、吳翰杰、楊富閔/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

溫郁芳、張可欣/植劇場《五味八珍的歲月》(報名單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:好風光創意執行股份有限公司)

劉蕊瑄、何潤東、李宗翰、藍夢荷/翻牆的記憶(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

樓一安、莫子儀/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

(十六)迷你劇集(電視電影)編劇獎

傅凱羚/阿水和國祥(報名單位:回甘映像有限公司、製作單位:回甘映像有限公司)

曾英庭、周語莊/高山上的茶園(報名單位:溫柔鄉電影有限公司、製作單位:溫柔鄉電影有限公司)

鄭有傑、木二/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

薛文碩/公視學生劇展第一廣場(報名單位:春成映像有限公司、製作單位:春成映像有限公司)

蘇奕瑄/公視人生劇展-青苔(報名單位:魚禾草影像有限公司、製作單位:魚禾草影像有限公司)

(十七)自然科學紀實節目主持人獎

吳怡霈/你所不知的創意科技(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

陳家頤/驚奇!博物館(報名單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:臺灣電視事業股份有限公司)

麥覺明/MIT 台灣誌(報名單位:中國電視事業股份有限公司、製作單位:大麥影像傳播工作室)

(十八)人文紀實節目主持人獎

吳奕蓉/幕後有藝思(報名單位:客家電視台、製作單位:春河劇團事業有限公司)

李天怡/世界的教室和你想的不一樣(報名單位:三立電視股份有限公司、製作單位:三立電視股份有限公司)

陳雅琳/我是救星(報名單位:壹傳媒電視廣播股份有限公司、製作單位:壹傳媒電視廣播股份有限公司)

舒夢蘭/聚焦全世界(報名單位:東森電視事業股份有限公司、製作單位:東森電視事業股份有限公司)

詹怡宜/一步一腳印 發現新台灣(報名單位:聯利媒體股份有限公司、製作單位:聯利媒體股份有限公司)

(十九)兒童少年節目主持人獎

小兵【薛紀綱】、湘涵【王湘涵】、亞里【廖敏君】/下課花路米-同理心大考驗系列(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

向日葵【向盛言】/小 O 事件簿(報名單位:客家電視台、製作單位:客家電視台)

阿芹妹【鍾依芹】、阿迪牯【吳政迪】/麼个麼个(報名單位:客家電視台、製作單位:客家電視台)

柳丁哥哥【甘庭峰】、黃仕傑、游崇瑋/好好玩自然(報名單位:東森電視事業股份有限公司、製作單位:影顏所有限公司)

謝震武/超級法律王-第 4 季(報名單位:中國電視事業股份有限公司、製作單位:中國電視事業股份有限公司)

(二十)生活風格節目主持人獎

卜學亮/在台灣的故事(報名單位:三立電視股份有限公司、製作單位:三立電視股份有限公司)

大霈【李霈瑜】/水下三十米(報名單位:動能意像製作有限公司、製作單位:動能意像製作有限公司)

安妮/安妮美女教官(報名單位:靖天傳播國際事業股份有限公司、製作單位:靖天傳播國際事業股份有限公司)

廖科溢/秘境 ̇不思溢 III(報名單位:亞洲衛星電視股份有限公司、製作單位:亞洲衛星電視股份有限公司)

錦榮/王子的移動城堡 (報名單位:亞洲衛星電視股份有限公司、製作單位:亞洲衛星電視股份有限公司)

(二十一)綜藝節目主持人獎

胡瓜【胡自雄】、阿翔【陳秉立】、謝忻【謝若葦】/綜藝大集合(報名單位:民間全民電視股份有限公司、製作單位:民間全民電視股份有限公司/ 大藝娛樂企業有限公司)

馬芳【馬世芳】、陶爸【陶傳正】/閃亮的年代 Yesterday Once More(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

張菲/綜藝菲常讚(報名單位:中華電視股份有限公司、製作單位:十全媒體娛樂行銷股份有限公司)

許效舜/瘋神無雙(報名單位:香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位:承霈傳播有限公司)

黃子佼、Lulu【黃路梓茵】/希望之星(報名單位:友松娛樂股份有限公司、製作單位:友松娛樂股份有限公司/中國電視事業股份有限公司)

(二十二)益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID【林柏昇】/綜藝玩很大(報名單位:三立電視股份有限公司、製作單位:好看娛樂股份有限公司)

胡瓜【胡自雄】、瑪莉亞【葉欣眉】/歡樂智多星(報名單位:香港商福斯傳媒有限公司台灣分公司、製作單位:友松娛樂股份有限公司)

孫協志、王仁甫、許孟哲/飢餓遊戲(報名單位:中國電視事業股份有限公司、製作單位:全富傳播股份有限公司)

徐乃麟、曾國城/天才衝衝衝(報名單位:中華電視股份有限公司、製作單位:金是傳媒行銷企業有限公司)

盧學叡/Kai 試英雄(報名單位:財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位:財團法人原住民族文化事業基金會)

(二十三)攝影獎

安宜倫、屈弘仁、李泊錦、達牧殷艾/麻醉風暴 2(報名單位:瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會/瀚草影視文化事業股份有限公司)

林正忠、劉芸后、楊豐銘/植劇場-花甲男孩轉大人(報名單位:好風光創意執行股份有限公司、製作單位:氧氣電影有限公司)

袁緒虎、傅士英/海•人•魚(報名單位:財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位:財團法人原住民族文化事業基金會)

張誌騰/公視新創電影-伊菲基妮亞之夜(報名單位:正派映像有限公司、製作單位:正派映像有限公司)

詹嘉文/阿水和國祥(報名單位:回甘映像有限公司、製作單位:回甘映像有限公司)

(二十四)剪輯獎

文二北投/公視新創電影-伊菲基妮亞之夜(報名單位:正派映像有限公司、製作單位:正派映像有限公司)

朱平/公視學生劇展粗工阿全(報名單位:赤兔影像製作有限公司、製作單位:赤兔影像製作有限公司)

林泰瑋/十點全紀錄(報名單位:春雷創意顧問有限公司、製作單位:春雷創意顧問有限公司)

魏如涵/麻醉風暴 2(報名單位:瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會/瀚草影視文化事業股份有限公司)

蘇珮儀/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

(二十五)音效獎

余政憲/戲人生(報名單位:盛達影像製作有限公司、製作單位:盛達影像製作有限公司)

周震、福多瑪/公視學生劇展-棘(報名單位:晶體影像製作有限公司、製作單位:晶體影像製作有限公司)

陳灉、蔡瀚陞、Fran 法蘭/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

蔡篤易、高偉晏/高山上的茶園(報名單位:溫柔鄉電影有限公司、製作單位:溫柔鄉電影有限公司)

蔣震道、許嵐婷、陳炫宇、張宇融/公視新創電影-伊菲基妮亞之夜(報名單位:正派映像有限公司、製作單位:正派映像有限公司)

(二十六)燈光獎

王子碩/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

莊宏彬、王士維、蘇良志、蘇家誠/麻醉風暴 2(報名單位:瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會/瀚草影視文化事業股份有限公司)

陳志榮、孟培雄/植劇場《夢裡的一千道牆》(報名單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:好風光創意執行股份有限公司)

陳冠廷/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

劉宸瑋/高山上的茶園(報名單位:溫柔鄉電影有限公司、製作單位:溫柔鄉電影有限公司)

(二十七)美術設計獎

尤稚儀、周建良、李怡穎/阿水和國祥(報名單位:回甘映像有限公司、製作單位:回甘映像有限公司)

林仲賢、麥可姐【王郁文】、儲旭【儲榢逸】、凃維廷/麻醉風暴 2(報名單位:瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會/瀚草影視文化事業股份有限公司)

連玉喆、劉基福、陳雅雯/植劇場《五味八珍的歲月》(報名單位:臺灣電視事業股份有限公司、製作單位:好風光創意執行股份有限公司)

陳柏任、黃明仁、鍾佳珮/他們在畢業的前一天爆炸 2(報名單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:一期一會影像製作有限公司)

陳嘉晟、柯德峰、陳憶玲、劉宴伶/客家劇場–台北歌手(報名單位:客家電視台、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

三、節目創新獎

青春發言人(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

客家劇場–台北歌手(參賽者:高君亭、陳南宏、樓一安、製作單位:內容物數位電影製作有限公司)

飛閱文學地景(參賽單位:民間全民電視股份有限公司、製作單位:民間全民電視股份有限公司 )

藝術很有事(參賽單位:財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位:財團法人公共電視文化事業基金會)

四、特別獎項(得主)

特別貢獻獎─高振鵬先生

終身成就獎─劉立立女士