吳汶芳貫徹環保尖兵職責　同事、朋友壓力超大

創作歌手吳汶芳今（29）日出席知名銀行舉辦的活動，許久不見的她，身穿飄逸的白色洋裝，一上台就開始演唱歌曲。日前她在台東表演，剛好遇上大雨，被問到演出狀況有無受到影響，她立刻笑說，原本相信自己是晴天娃娃，沒想到在台上每刷一個和弦，雨就越來越大，讓她無奈表示：「我都開始覺得我有點像女巫了。」

而剛好此場活動上，還有coser現身互動，吳汶芳提到，其實在第一張專輯時，也曾玩過cosplay，當時是扮成聶隱娘，讓她開心表示，如果之後有機會，要打扮成晴天娃娃。說到服裝，媒體詢問她，有沒有女僕裝，她笑回：「沒有欸，我都是男生氣質的衣服。」對於腿比較有自信，最性感則是穿著運動內衣加吊帶牛仔褲。