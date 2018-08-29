吳汶芳貫徹環保尖兵職責　同事、朋友壓力超大

創作歌手吳汶芳今（29）日出席知名銀行舉辦的活動，許久不見的她，身穿飄逸的白色洋裝，一上台就開始演唱歌曲。日前她在台東表演，剛好遇上大雨，被問到演出狀況有無受到影響，她立刻笑說，原本相信自己是晴天娃娃，沒想到在台上每刷一個和弦，雨就越來越大，讓她無奈表示：「我都開始覺得我有點像女巫了。」
而剛好此場活動上，還有coser現身互動，吳汶芳提到，其實在第一張專輯時，也曾玩過cosplay，當時是扮成聶隱娘，讓她開心表示，如果之後有機會，要打扮成晴天娃娃。說到服裝，媒體詢問她，有沒有女僕裝，她笑回：「沒有欸，我都是男生氣質的衣服。」對於腿比較有自信，最性感則是穿著運動內衣加吊帶牛仔褲。
▲吳汶芳非常注重環保，隨身都會帶環保杯、筷。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）
這次出席的活動是與環保有關，吳汶芳可以說是環保小尖兵，連與朋友、工作人員出去，都會擔任「監督」的角色，自爆一個眼神就讓朋友、同事壓力很大，「同事都被我影響，養成帶環保餐具的習慣。」說起環保，她還提到，都會把洗澡水留下來沖馬桶、洗廁所，今年則是開始使用布的衛生棉，目的就是希望能為地球盡一分心力。
前陣子吳汶芳表示與交往7年的男友分手，但還是希望能復合，記者詢問她走出情傷沒？她開朗回應：「有啊！我很好。」接著提到與前任有聯絡，偶爾互相關心，最近對方知道她搬家，還親自幫她設計了工作桌。
▲吳汶芳談感情狀態。（圖／記者林柏年攝 , 2018.08.29）