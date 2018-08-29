自然食材好味道　愛心秋禮助弱勢

中秋節將到，嘉義市政府為協助再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智發展中心及腦性麻痺協會促銷中秋愛心伴手禮盒，29日於市府舉辦「仲秋有禮‧吾嘉有愛-嘉義市107年度中秋愛心伴手禮促銷活動記者會」，期望透過各界大力推薦及訂購，讓身心障礙朋友們用心製作出來的可口糕點，能夠獲得社會大眾的認同與肯定，而在各界善心人士認購下，總計今日認購3,892盒，總金額約142萬元。

今年再耕園推出的月餅口味有蛋黃酥、芋頭酥、金薯酥、與咖啡酥四種，其中咖啡酥為庇護工場特色產品，在製桿餅皮的過程中，加入了研磨後萃取的咖啡原汁後進行烘焙，內餡由卡布餡搭配核桃製作，所以吃在嘴裡有甜而不膩的咖啡香；另外金薯酥是今年推出的新口味，綿密的地瓜餡搭配兩種起司的奶香味，讓人忍不住一口接一口。除了月餅禮盒外，庇護工場也推出餅乾禮盒、咖啡搭配月餅禮盒等多元選擇，可以依照個人喜好進行選購。

嘉愛手工蛋捲基本原料是雞蛋、麵粉、砂糖及植物油，品管部強調，這四種原料下入攪拌器的先後順序，以及打料的時間長短都會影響蛋捲口感；而下料於烘焙機的多寡、烘焙溫度以及捲起餅皮的速度，都是影響每一根蛋捲品質好壞的關卡，做好吃的蛋捲一定要有所堅持，堅持不放香精料及防腐劑、堅持以0.12 mm的厚度表現蛋捲口感、以200度的烘焙釋放雞蛋及麵粉的香氣，希望能給消費者一個健康、好吃又能付出愛心行動的機會。

社團法人嘉義市腦性麻痺協會推出的產品，都是用真誠心、實實在在不偷工減料，並以「真心」來製作每一顆手作餅，確保新鮮好吃，以自然食材製作每一顆餅，讓食用者吃出健康、無負擔、盡量無添加香料；今年特色產品是獨創薑黃芋頭奶黃酥─採用自然農法薑黃粉所做成的表皮，加上大甲檳榔心芋製成的芋泥餡，包上Q軟奶黃麻糬，讓您嚐盡自然、濃濃芋頭香環繞口中，裏面的奶黃讓人感到驚奇多層次口感。