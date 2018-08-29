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自然食材好味道　愛心秋禮助弱勢

記者郭政隆／嘉義報導2018/08/29 20:24
▲圖說：嘉義市府辦理中秋愛心伴手禮促銷活動。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.29）
▲圖說：嘉義市府辦理中秋愛心伴手禮促銷活動。（圖／記者郭政隆攝影2018.8.29）

中秋節將到，嘉義市政府為協助再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智發展中心及腦性麻痺協會促銷中秋愛心伴手禮盒，29日於市府舉辦「仲秋有禮‧吾嘉有愛-嘉義市107年度中秋愛心伴手禮促銷活動記者會」，期望透過各界大力推薦及訂購，讓身心障礙朋友們用心製作出來的可口糕點，能夠獲得社會大眾的認同與肯定，而在各界善心人士認購下，總計今日認購3,892盒，總金額約142萬元。

今年再耕園推出的月餅口味有蛋黃酥、芋頭酥、金薯酥、與咖啡酥四種，其中咖啡酥為庇護工場特色產品，在製桿餅皮的過程中，加入了研磨後萃取的咖啡原汁後進行烘焙，內餡由卡布餡搭配核桃製作，所以吃在嘴裡有甜而不膩的咖啡香；另外金薯酥是今年推出的新口味，綿密的地瓜餡搭配兩種起司的奶香味，讓人忍不住一口接一口。除了月餅禮盒外，庇護工場也推出餅乾禮盒、咖啡搭配月餅禮盒等多元選擇，可以依照個人喜好進行選購。

嘉愛手工蛋捲基本原料是雞蛋、麵粉、砂糖及植物油，品管部強調，這四種原料下入攪拌器的先後順序，以及打料的時間長短都會影響蛋捲口感；而下料於烘焙機的多寡、烘焙溫度以及捲起餅皮的速度，都是影響每一根蛋捲品質好壞的關卡，做好吃的蛋捲一定要有所堅持，堅持不放香精料及防腐劑、堅持以0.12 mm的厚度表現蛋捲口感、以200度的烘焙釋放雞蛋及麵粉的香氣，希望能給消費者一個健康、好吃又能付出愛心行動的機會。

社團法人嘉義市腦性麻痺協會推出的產品，都是用真誠心、實實在在不偷工減料，並以「真心」來製作每一顆手作餅，確保新鮮好吃，以自然食材製作每一顆餅，讓食用者吃出健康、無負擔、盡量無添加香料；今年特色產品是獨創薑黃芋頭奶黃酥─採用自然農法薑黃粉所做成的表皮，加上大甲檳榔心芋製成的芋泥餡，包上Q軟奶黃麻糬，讓您嚐盡自然、濃濃芋頭香環繞口中，裏面的奶黃讓人感到驚奇多層次口感。

關鍵字嘉義市政府再耕園咖啡庇護工場嘉愛啟智發展中心嘉義市腦性麻痺協會中秋愛心伴手禮盒
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