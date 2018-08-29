台灣國又來！逼問世大運打壓台灣旗　柯P怒：干我屁事

▲台灣國辦公室主任陳峻涵因不滿世大運被沒收台灣旗，今（ 29 ）日上午和柯文哲搭上同一班公車，要求他講清楚。（圖／翻攝自 YouTube ）

日前才有台灣國成員為要求台北市長柯文哲對東奧正名表態，到公車站牌堵人，不料今（ 29 ）日上午，台灣國辦公室主任陳峻涵又因不滿世大運期間被沒收台灣旗，趁著柯文哲上班時，一同搭上公車頻頻質問，讓柯文哲不滿怒轟「我不要聽可不可以，你這樣子是騷擾！」至於是否考慮不再搭公車上班？柯文哲則回應「看警察局不會再讓我搭了」。

陳峻涵今早和柯文哲搭上同一班公車，手上還拿著一本「柯文哲大哉問」，一見到柯文哲就不斷追問誰下令沒收台灣旗？兩岸一家親是不是某一種暗號或通關密語？答應「阿共仔」什麼才讓總統蔡英文在世大運時上台？起初柯文哲態度平和，直到陳峻涵質疑他向中國大陸靠攏，瞬間引爆柯文哲怒火，反嗆「我不想跟你說了！」

不過，陳峻涵並未因此罷休，又再問「你市長都還沒做完，就想要『柯宋配』？」甚至拿出台灣旗要柯文哲簽名，證明他沒有偏見，種種誇張行為讓柯文哲氣憤又無奈，不滿回應「我可以不要回答嗎」、「我不要聽可不可以？你這樣子是騷擾」、「干我屁事」，隨扈也在旁試圖阻攔，並嚴正警告陳峻涵行為已違反社會維護法。



▲面對台灣國人士頻頻質問，柯文哲不滿回嗆「你這樣子是騷擾！」（圖／翻攝自 YouTube ）

對於近日搭公車頻頻遭台灣國騷擾，柯文哲表示「如果台北市長走在馬路上都開始不安全，一般小老百姓怎麼辦？」過去他一上公車警方就不管了，如今台灣國半路跳上車，未來是否會繼續搭公車上班？他則說「警方認為無法維安，看來不會再讓他搭公車了」。而明（ 30 ）日上午柯文哲將前往北市選委會登記參選，不僅增加維安警力，市府也有意不再讓他搭公車。

柯文哲強調，人民都有表達的自由和權利，容忍是自由的基礎，自由以不侵犯他人自由為範圍；所有人也都有表達、不表達政治意見的權利，就不要去騷擾、侵犯別人，這種文化在台北市還是要建立。