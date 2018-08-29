影／疑爆料惹嫌隙　前縣議員吳寶玉熱湯三度潑灑詹江村

桃園市議會總質詢今(29)日總質詢結束，但府會雙方在地下室餐廳用餐時卻爆出暴力攻擊事件。前縣議員吳寶玉將熱湯三度潑向國民黨市議員詹江村，引發雙方肢體衝突，議長邱奕勝連忙拉開雙方才沒有造成進一步的傷害。
遭受攻擊的詹江村隨後也在臉書直播，說明整個事件的經過；詹江村說，用餐時前縣議員吳寶玉和市長鄭文燦同桌吃飯，而自己就坐在隔壁桌，冷不防被人從後面澆淋下熱湯，站起來之後才發現是吳寶玉。沒想到吳寶玉接著還將熱湯兩次潑向他，導致他終於按耐不住怒火，揮拳將吳寶玉打倒在地。
▲市議員詹江村被潑淋熱湯之後，也揮拳回擊吳寶玉；所幸雙方立即被拉開才沒有發生進一步的衝突。（圖／翻攝照片 , 2018.08.29）
詹江村強調，日前開直播爆料有前縣議員收受陳情人的金錢，安排面見市長鄭文燦陳情解決與財政局長歐美鐶之間的私人財務糾紛；但是直播時陳情人不慎將吳寶玉名字說出，才導致今天的衝突。詹江村強調，自己與吳寶玉也有交情，原本也一直想保護吳寶玉，才會將書寫匯款帳號的便條紙打上馬賽克遮掩吳寶玉的個資。對於今天在議會餐廳發生這樣的攻擊事件，詹江村表示不能忍受、也不該忍受。
潑湯衝突發生當時，議長邱奕勝立刻將雙方拉開，阻止衝突繼續擴大；事件過後國民黨市議會黨團也發出新聞稿指出，「民進黨前縣議員、現任市政顧問吳寶玉，於8月29日中午，在議會地下室一樓餐廳，以潑灑熱湯襲擊本黨市議員詹江村，造成詹江村皮膚燙傷，吳寶玉對現任議員施暴，以及民進黨刻意縱容，本黨團表達強烈譴責。」