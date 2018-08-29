影／疑爆料惹嫌隙　前縣議員吳寶玉熱湯三度潑灑詹江村

桃園市議會總質詢今(29)日總質詢結束，但府會雙方在地下室餐廳用餐時卻爆出暴力攻擊事件。前縣議員吳寶玉將熱湯三度潑向國民黨市議員詹江村，引發雙方肢體衝突，議長邱奕勝連忙拉開雙方才沒有造成進一步的傷害。

遭受攻擊的詹江村隨後也在臉書直播，說明整個事件的經過；詹江村說，用餐時前縣議員吳寶玉和市長鄭文燦同桌吃飯，而自己就坐在隔壁桌，冷不防被人從後面澆淋下熱湯，站起來之後才發現是吳寶玉。沒想到吳寶玉接著還將熱湯兩次潑向他，導致他終於按耐不住怒火，揮拳將吳寶玉打倒在地。