第6例狂牛症美國現蹤 食藥署：暫不影響進口

此外，只有66家經過台灣核准的工廠生產的牛肉才可進口台灣，其中並沒有工廠位於佛羅里達州，因此決定維持現行的美牛進口政策，暫不調整。

（中央社記者張茗喧台北29日電）食藥署今天宣布，美國佛羅里達州（Florida）新增1例非典型狂牛症病例，染病牛隻是一隻6歲老牛，但因該牛隻未進入屠宰鏈，也不符合台灣進口規定，目前暫不調整美牛進口政策。

董靜馨說，這次染病的牛隻是美國近年出現的第6例狂牛症病例，屬於「非典型狂牛症」，就是牛隻因遺傳等自然因素，導致狂牛症，大多屬於個案；而「典型狂牛症」則是牛隻吃到受病源汙染的飼料所導致的狂牛症。

她表示，收到美國消息後，已第一時間要求美方儘速提供此病例的具體情形，也會持續密切注意世界動物衛生組織（OIE）對此案例的評判。根據目前規定，美國屬於OIE評定的BSE風險可忽略國家，也沒有因此案例遭OIE降等。

不過，若是未來美國提供的病例資料有疑慮或不清楚的地方，不排除派跨部會團隊赴美執行進行實地查核，確保食安。（編輯：李亨山）1070829