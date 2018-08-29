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中央社

第6例狂牛症美國現蹤 食藥署：暫不影響進口

中央社2018/08/29 19:47
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北29日電）食藥署今天宣布，美國佛羅里達州（Florida）新增1例非典型狂牛症病例，染病牛隻是一隻6歲老牛，但因該牛隻未進入屠宰鏈，也不符合台灣進口規定，目前暫不調整美牛進口政策。

衛生福利部食品藥物管理署今天晚間透過新聞稿公布這項消息，食藥署食品組專門委員董靜馨受訪時表示，根據「台美牛肉議定書」，進口台灣的牛肉必須是30個月齡以下牛隻生產，而且必須去除脊髓、腦等風險物質。

此外，只有66家經過台灣核准的工廠生產的牛肉才可進口台灣，其中並沒有工廠位於佛羅里達州，因此決定維持現行的美牛進口政策，暫不調整。

董靜馨說，這次染病的牛隻是美國近年出現的第6例狂牛症病例，屬於「非典型狂牛症」，就是牛隻因遺傳等自然因素，導致狂牛症，大多屬於個案；而「典型狂牛症」則是牛隻吃到受病源汙染的飼料所導致的狂牛症。

她表示，收到美國消息後，已第一時間要求美方儘速提供此病例的具體情形，也會持續密切注意世界動物衛生組織（OIE）對此案例的評判。根據目前規定，美國屬於OIE評定的BSE風險可忽略國家，也沒有因此案例遭OIE降等。

不過，若是未來美國提供的病例資料有疑慮或不清楚的地方，不排除派跨部會團隊赴美執行進行實地查核，確保食安。（編輯：李亨山）1070829

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