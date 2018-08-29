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聯合航空改用「貨幣」標示台灣　網推爆：超有創意

編輯中心／綜合報導2018/08/29 20:37
▲聯合航空（ United Airlines ）等美籍航空公司將「台灣」改用「台北」稱呼，仍被大陸民航局點名「整改不完整」，要求再次修改。（圖／達志影像／美聯社）
▲聯合航空（ United Airlines ）等美籍航空公司將「台灣」改用「台北」稱呼，仍被大陸民航局點名「整改不完整」，要求再次修改。（圖／達志影像／美聯社）

中國大陸要求全球多家航空公司，更改網站上的「台灣」名稱，否則將遭到大陸官方處罰，不少航空業者先後配合修改。但有眼尖網友發現，美國聯合航空（ United Airlines ）近日修改系統，將中國大陸、香港、台灣地點改用「貨幣」取代，讓不少網友直呼太有創意。

實際點進聯合航空網頁後，發現多數國家都是以「國家-語言」顯示，唯有「亞太區」的中國大陸、香港和台灣是以「貨幣-語言」來呈現，分別為「人民幣( CNY )-簡體中文」、「港幣( HKD )-繁體中文」、「新臺幣( NTD )-繁體中文」，看起來格外顯眼。而在訂機票時，兩岸的航點仍只出現城市名稱，並無國名，其他國家則是城市與國名並列，如 Osaka , JP ( KIX - Kansai )。

聯航的奇招笑翻不少網友，紛紛留言「超有創意」、「這招真的滿厲害的」、「這創意我給 100 分」、「美國人真的創意無限」、「中國人把全球逼出創意了」、「美式幽默」、「現在是航空公司創意比賽嗎」。

中國大陸今年 4 月要求全球多家航空更改網站上有關台灣的名稱，以符合「一中原則」，美國航空、達美航空、夏威夷航空及聯合航空等 4 家美籍航空業者在 7 月 25 日修改期限前將「台灣」選項改用「台北」稱呼，但仍遭大陸民航局點名指「整改不完整」，要求業者再次修改，而美航等 3 家航空公司當時則表示還在修改當中。


▲聯合航空官網將中國大陸、香港及台灣改用「貨幣」區分。（圖／ 翻攝自聯合航空官網 , 2018.08.29）

關鍵字聯合航空貨幣台灣united airlines創意中國台灣
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