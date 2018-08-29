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娛樂

圖／夏于喬「開高衩露大腿」現身　性感爆表

記者翁新涵╱台北報導2018/08/29 21:08
▲夏于喬性感現身首映會。（圖／記者林調遜攝，2018.08.29）
▲夏于喬性感現身首映會。（圖／記者林調遜攝，2018.08.29）

電影《粽邪》今（29）日舉行首映會，現場星光雲集，包括監製鄒介中、趙家琪、導演廖士涵、演員夏于喬、鄒承恩、陳博正、劉國劭、李亞臻、孫可芳、潘之敏、kimi陳希瑀、黃鐙輝等全員到齊，其中孫可芳、陳博正更帶來入圍金鐘獎的好消息。

孫可芳入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，陳博正則入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎，孫可芳表示：「非常驚喜！希望好運，延續到粽邪，可以雙喜臨門。」不過新一代鬼后夏于喬也不容小覷，以開高衩大露腿的性感裝扮來到現場，分享許多電影小故事，例如：貼心的鄒承恩為了和她培養感情，特別送了刻有片中名字-林書儀的保溫瓶給她。


▲夏于喬（左）和鄒承恩現場分享拍片小故事。（圖／記者林調遜攝，2018.08.29）

夏于喬為了詮釋中邪的模樣，除了忍受長時間特殊妝梳化，以及特大深紅色隱形眼鏡的不適感，也做了許多肢體訓練。反倒是飾演不信邪YouTuber男主角的鄒承恩，受訪表示自己跟片中角色完全大不同，每次有誤觸禁忌的演出前，都會雙手合十在胸前對四方朝拜說：「這是演戲，是角色性格，不是真實的他，請勿當真。」深怕演戲時這樣的個性會惹禍上身。兩人也承諾《粽邪》全台票房破八千萬，就親自包粽子給粉絲吃。

《粽邪》拍攝時遇到的困難很多，其中最難克服的就是天氣因素，導演廖士涵也在首映會上分享：「《粽邪》拍攝不但遇到兩個霸王寒流、一個地震，而且幾乎體感溫度都在7度左右，拍攝期間，還吹壞三頂帳篷，許多艱辛的狀況，還好大家同心協力一同挺過！」


▲《粽邪》演員們出席首映。左三孫可芳、左六陳博正。（圖／記者林調遜攝，2018.08.29）

關鍵字粽邪夏于喬鄒承恩
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