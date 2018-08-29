圖／夏于喬「開高衩露大腿」現身　性感爆表

電影《粽邪》今（29）日舉行首映會，現場星光雲集，包括監製鄒介中、趙家琪、導演廖士涵、演員夏于喬、鄒承恩、陳博正、劉國劭、李亞臻、孫可芳、潘之敏、kimi陳希瑀、黃鐙輝等全員到齊，其中孫可芳、陳博正更帶來入圍金鐘獎的好消息。

孫可芳入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，陳博正則入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎，孫可芳表示：「非常驚喜！希望好運，延續到粽邪，可以雙喜臨門。」不過新一代鬼后夏于喬也不容小覷，以開高衩大露腿的性感裝扮來到現場，分享許多電影小故事，例如：貼心的鄒承恩為了和她培養感情，特別送了刻有片中名字-林書儀的保溫瓶給她。