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生活

她突然暴瘦　竟罹患何杰金氏淋巴瘤

生活中心／綜合報導2018/08/30 15:00
▲亞大醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊替患者檢查頸部腫塊（圖非當事人）。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）
▲亞大醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊替患者檢查頸部腫塊（圖非當事人）。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

台中20歲林姓女大生今年初發現體重不斷下降，一度以為瘦身成功而暗自竊喜，不料之後發現左頸部出現腫塊，甚至逐漸變大，心急下趕緊就醫檢查，經切片結果證實為「何杰金氏淋巴瘤」，確診為淋巴癌2期，嚇得她花容失色放聲大哭，所幸接受醫師建議接受化療，病情順利控制且未擴散，又能享受花樣般的璀璨人生。

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊表示，患者今年中旬摸到左頸部有腫塊長達3週，雖有事先到診所求治，但並未獲得改善，幸好患者警覺性高，趕緊到醫院就醫並完成相關檢查，同時聽從醫師建議，接受化學治療，雖治療過程中產生輕微噁心、嘔吐之副作用，但在藥物治療配合下，病情明顯改善並控制，也可正常生活不受影響，目前仍持續追蹤治療中。

黃文豊指出，惡性淋巴瘤俗稱「淋巴癌」，又可分為「何杰金氏淋巴瘤」與「非何杰金氏淋巴瘤」2大類，而淋巴癌的成因至今不明，研究顯示，可能與體質、化學物質、病毒感染有關，而病人的免疫功能缺損更可能是重要因素，國內患者罹患「何杰金氏淋巴瘤」比例較低，約僅1至2成左右，好發於15至25歲或大於55歲族群，共有2個高峰年齡層。

黃文豊表示，淋巴癌具有難捉摸、多類型，且無所不在的特性，因此又被稱為「沉默的癌症」，早期症狀不明顯，患者既不會痛也不會紅腫，較後期則可能會出現發燒、體重減輕、盜汗、貧血以及器官被侵犯等症狀。

不過他強調，「何杰金氏淋巴瘤」的預後很好，臨床上第1或2期的病人，其治癒率可高達80%至90%，萬一進入第3或4期，其10年存活率仍可達到50%至60%，雖然治療過程辛苦，但只要早期發現，多數患者在接受放療或化療過後都能獲得痊癒，絕對不是無法治癒的絕症。

黃文豊也提醒，患者接受化學治療後盡量避免生食及未經削皮的水果、加工食品或隔夜食物等，並配合醫師建議及早接受個人化治療，就有機會控制病情，以達到更好的預後。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字何杰金氏淋巴瘤化學治療淋巴癌黃文豊
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