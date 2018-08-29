電商市場新藍海放眼東南亞？台商搶進享免運費

此外，跨境開網路商店產生的高額運費也令一般中小型商家卻步，然而當前只要透過 PChome Thai 平台，就可省去從台灣至泰國的運費，商家僅需負擔台灣境內至 PChome Thai 物流集運中心的費用。貿協表示，為擴大招募台灣商家進駐於泰國電商，明（ 2019 ）年將藉由多項優惠條款讓商家更便於前進東南亞市場。

想要跨境作生意，對中小型商家而言，首先要面對的必然為文化、語言隔閡。而 PCHome 為本地最早赴泰國開拓當地電商市場的平台商之一，目前攜手對外貿易發展協會展開招商，提供一系列電商服務，包括免費的翻譯，可令商家無阻地與當地消費者溝通。

東南亞成電商市場新藍海？受到當地產業轉型以及智慧型手機普及等影響，包括阿里巴巴、亞馬遜、台灣 PCHome 等紛紛插旗。對台灣商家而言，面臨淘寶與台灣本地市場飽和的困境，東南亞市場或將成為一塊尚待開拓的新大陸。

同時 PChome 表示，目前於 PChome Thai 平台上開店完全零手續費，且在泰國當地為商家提供在地泰文客服，商家無須顧慮語言及文化上的隔閡，商家也無須前往泰國收付款，在台灣就可透過 PChome 平台提領售出所得，完全零手續費、無匯差，現於當地已累積超過兩萬名買家。

此外，積極進行全球擴張的電商巨頭亞馬遜，亦瞄準東南亞 6 億人口的龐大市場，首先於今年插旗新加坡，並找來網紅大力宣傳 Prime 會員制， 7 月上架 Prime Now App 。中國大陸兩大電商集團阿里巴巴及京東亦在東南亞市場挹注巨額投資。阿里巴巴集團首先向東南亞電子商務服務商 Lazada 投資 20 億美元， Lazada 於 2012 年上線以來，業務範圍至今涵蓋了馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、印尼等地，而阿里借助 Lazada 活躍於東南亞市場的特性，有助深化阿里巴巴於中國大陸建立起的龐大電商系統。



▲亞馬遜今年首度進軍東南亞電商市場，以網路基礎建設相對發達的新加坡為基地，並且開始推銷其 Prime 會員制。（圖／翻攝 IG）

東南亞國協整體人口結構達 6 億 3500 多萬人，且約一半屬消費力強勁的 30 歲以下電商使用族群。面對東南亞國協中產階級快速崛起的節點，當地電子商務僅佔零售總額 3% ，這也成為企業紛紛加碼投注東南亞電商的主因，而中小企業可否抓緊良機，從中突破當前本地市場飽和的困境，時間點至關重要。