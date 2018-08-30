港媒：不顧大陸反對　美將派海軍陸戰隊駐守AIT

美國在台協會（ AIT ）位於台北內湖的全新辦公大樓 6 月正式落成，現在有港媒指出，美國不顧大陸反對，將派遣海軍陸戰隊駐守，勢必又會影響中美關係。
據香港英文媒體《南華早報》報導指出，一位不願具名的美國國務院官員表示：「一小部分美國人員將與其他在當地僱用的人員，一起負責 AIT 辦事處新大樓的維安工作。」目前仍不清楚當下個月正式啟用時，陸戰隊員是否會穿著軍服亮相進駐。
▲美國政府官員，包括助卿羅伊斯、 AIT 主席莫健、 AIT 處長梅建華與總統蔡英文 6 月時一同出席 AIT 內湖新館落成典禮並致詞。（圖／林伯年攝 , 2018.6.12）
據了解，美國都會派遣海軍陸戰隊到世界各地的大使館、領事館或是其他官方機構進行駐守，但自從 1979 年台美斷交後，這慣例也跟著取消。報導也指出，美方對於 AIT 大樓的維安已經研擬了很長一段時間，美國智庫「戰略與國際研究中心」的主任葛來儀（ Bonnie Glaser ）也表示，派遣陸戰隊來台其實在多年前就決定好，只是最近川普政府又再確認一次。
但是如果美國海軍陸戰隊進駐 AIT ，勢必也會引起大陸關注。大陸外交部 6 月時就曾提醒美國「謹慎行事」；官媒《環球時報》也在 7 月的一篇社論中稱「如果美國派海軍陸戰隊來台，那就是嚴重顛覆一中政策，也是入侵中國領土。」