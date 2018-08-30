港媒：不顧大陸反對　美將派海軍陸戰隊駐守AIT

美國在台協會（ AIT ）位於台北內湖的全新辦公大樓 6 月正式落成，現在有港媒指出，美國不顧大陸反對，將派遣海軍陸戰隊駐守，勢必又會影響中美關係。

據香港英文媒體《南華早報》報導指出，一位不願具名的美國國務院官員表示：「一小部分美國人員將與其他在當地僱用的人員，一起負責 AIT 辦事處新大樓的維安工作。」目前仍不清楚當下個月正式啟用時，陸戰隊員是否會穿著軍服亮相進駐。



▲美國政府官員，包括助卿羅伊斯、 AIT 主席莫健、 AIT 處長梅建華與總統蔡英文 6 月時一同出席 AIT 內湖新館落成典禮並致詞。（圖／林伯年攝 , 2018.6.12）