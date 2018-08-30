侯友宜：在朱立倫基礎上續推社會住宅

他說，新北市10%的家戶擁有30%的住宅，針對空屋閒置問題，市府應倡議中央修改房屋稅條例，賦予地方認定空屋以非自用住宅課稅的法源依據，鼓勵釋出空屋。

社會住宅推動聯盟今天與侯友宜座談住宅政策，聯盟召集人、專業者都市改革組織秘書長彭揚凱表示，完整的住宅政策包括改善購屋市場、租屋市場，並提供弱勢者住宅補貼。新北市基於地方政府人口最多的城市，應有能力帶動中央改革現有的房地產交易政策。

（中央社記者黃旭昇新北30日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，社會住宅政策不是開空口提多少的興建戶數。他將推動捷運都更，鼓勵釋出空屋等政策，若當選至少在4年內推出3000戶至4000戶的社會住宅。

彭揚凱表示，蓋社會住宅對地方政府及民間來說是效益最高的方式，實際上，「包租代管」是所有的住宅政策成本最貴的，建議下修目標戶數，只要照顧租屋受歧視者，並將節省的租金轉為補貼弱勢族群的租金。

彭揚凱說，依據低度使用用電和代售住宅統計，新北市有12萬戶空屋，有1.5萬戶餘屋是在板橋、三重、淡水、新莊等地。租屋需求16萬戶，市民租不到、租不好。他認為，地方政府要調整稅率引導民間釋出空屋。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，希望不分黨派的看待住宅政策，民進黨新北市長參選人蘇貞昌答應如果當選市長，會積極推動配合中央社宅政策，他以興建5萬2000戶為目標來努力。

呂秉怡說，希望新北市帶頭帶動倡議大學實踐社會責任，將學生宿舍居住權結合社會住宅，盼望侯友宜當選後可延續現有市府持續做的住宅政策。

侯友宜與民間住宅政策團體座談時說，「包租代管」已是行不通的政策，若當選會積極爭取調整房屋稅的稅率。住宅政策必須透過興建社會住宅與住宅補貼，蘿蔔與棒子要並行。

侯友宜仍強力推銷他的「捷運都市更新」主要政見，盼望透過策略性的提升基準容積，拉開建築棟距往高空發展，提高土地使用效率，取回公益空間作為社會住宅、公共托老與托育、青年創業坊。

侯友宜說，新北市可以作為社會住宅的土地不多，中和的300戶社會住宅，許多人抽籤上榜後，卻看完房子認為不適合而放棄，剛好讓遞補者補上。

他說，這表示住宅需求很多但地點不適當容易變成「蚊子館」，所以，社會住宅牽涉交通、生活機能，除了數量外更要重視品質。若結合捷運的交通便利性，甚至與學校所在地的捷運前後兩站的社會住宅，也可以照顧學生住宿需求。

侯友宜表示，不會隨便答應衝高社會住宅的戶數，將以務實的態度，在市長朱立倫奠定的8年5000戶基礎上，超越朱立倫興建的戶數。至少4年任內要蓋3000戶至4000戶的社會住宅，否則，講空話是沒有用的。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信、照顧受暴婦女的勵馨社會福利基金會主任李玉華、照顧遊民的芒草心慈善協會秘書長李盈姿、社會住宅推動聯盟辦公室主任林育如、台灣勞工陣線代表都出席這項座談。（編輯：李錫璋）1070830