退出演藝圈短短10天　吳宗憲兒撇「靠爸族」宣告復出

鹿希派今日錄影，吸引大批媒體前往，他神情自若表示：「我大概也知道大家要問什麼。」似乎是有備而來。談及因失言被判罰50萬及緩刑一事，他坦言：「我說錯話了當時，我不該發那個文，我去負該負的責任，因為我尊重法律。」至於判賠50萬會不會太重？鹿希派也說：「我相信大家心理有數，到底合理不合理。」透露家裡此次真的沒有給他任何金援，表示：「我很遺憾這次爸爸真的不幫我付，我頭很痛。」罰款全是跟姊姊Sandy借的，之後會慢慢還錢。



▲吳宗憲（左）因兒子鹿希派失言，於20日召開記者會，宣布鹿希派退出演藝圈。（圖／記者林柏年攝，2018.08.20）

談及吳宗憲要兒子退出演藝圈，沒想到又以超快速度復出，鹿希派也說：「他（指吳宗憲）那個時候一定是怒火中燒，沒有玩笑話，非常認真想讓我離開。」如今他離開老爸公司，往後將籌備自己的工作室，製作音樂、完成夢想，表示：「爸爸讓我離開公司，也是一個機會，以後都是以我自己的身分去接工作，由我承擔，不會讓爸爸心累。」

至於女友遭起底一事，鹿希派也說：「女性朋友在我身邊，就一定會有新聞。」至於吳宗憲有沒有見過女友？他則迴避表示：「我爸見過我很多朋友，我爸對我朋友都很慷慨。」此外，鹿希派也說：「很多人非常期待我是靠爸族，我只能說抱歉，辜負大家的幻想。」表示希望下次獲得媒體關注時，這個故事早已過去，能多多關注他的音樂。