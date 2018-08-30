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政治

被長輩痛罵「馬英九走狗」　名嘴：為何那麼愛「政黨」？

編輯中心／台北報導2018/08/30 15:29
▲名嘴羅友志在臉書表示，自己是永遠的「反對黨」，不過卻屢遭網友惡言謾罵，就連家中長輩都痛批他是「馬英九走狗」，讓他不禁反問「妳們那麼愛政黨，為什麼？」（圖／翻攝自臉書粉專羅友志oo有事找友志）
▲名嘴羅友志在臉書表示，自己是永遠的「反對黨」，不過卻屢遭網友惡言謾罵，就連家中長輩都痛批他是「馬英九走狗」，讓他不禁反問「妳們那麼愛政黨，為什麼？」（圖／翻攝自臉書粉專羅友志oo有事找友志）

名嘴羅友志自稱是永遠的「反對黨」，總是利用一己之力監督政府，不過卻屢遭網友惡言相向，就連家中長輩都怒罵他是「馬英九走狗」，讓他不禁反問「妳們那麼愛政黨，為什麼？」

羅友志在臉書發文表示，兩年多前天天批評時任總統馬英九，一堆「藍色小精靈」受不了，紛紛退讚離開；兩年後，痛心疾首的評論蔡英文，網友們手段卻更激烈，頻頻私訊酸語、咒罵、檢舉，甚至連他家中長輩，都在他下了「大政治大爆卦」後，傳訊息痛批他「可以不要一直罵蔡英文嗎？你不是台灣人嗎？」「馬英九走狗！」

他無奈直說，「我是永遠的反對黨 vs. 永遠的執政黨們，早就已經練就對惡言相向視而不見的功力了，除非罵到我家人，一般而言我不會『移送法辦』，到現在這個粉絲團三年多，也不過告過三位……」

此外，他也不禁反問大家「為了這些黨，你可以到不認識的地方，破口大罵，情緒暴怒，妳，到底愛這些『黨』什麼？是他們讓你家財萬貫，還是讓妳父母延年益壽？或是曾經神蹟顯靈？還是說有什麼秘方妙藥我不知道的？」

同時更酸「我跑新聞那麼久，這些你們崇拜的黨，裡面的人物，我也認識 18、9 年有了，我怎麼不知道，他們有什麼神奇功效還是特異功能？值得讓你那麼愛、那麼不顧一切？」

關鍵字羅友志惡言相向馬英九蔡英文反對黨政黨
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