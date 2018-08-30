被長輩痛罵「馬英九走狗」　名嘴：為何那麼愛「政黨」？

名嘴羅友志自稱是永遠的「反對黨」，總是利用一己之力監督政府，不過卻屢遭網友惡言相向，就連家中長輩都怒罵他是「馬英九走狗」，讓他不禁反問「妳們那麼愛政黨，為什麼？」

羅友志在臉書發文表示，兩年多前天天批評時任總統馬英九，一堆「藍色小精靈」受不了，紛紛退讚離開；兩年後，痛心疾首的評論蔡英文，網友們手段卻更激烈，頻頻私訊酸語、咒罵、檢舉，甚至連他家中長輩，都在他下了「大政治大爆卦」後，傳訊息痛批他「可以不要一直罵蔡英文嗎？你不是台灣人嗎？」「馬英九走狗！」

他無奈直說，「我是永遠的反對黨 vs. 永遠的執政黨們，早就已經練就對惡言相向視而不見的功力了，除非罵到我家人，一般而言我不會『移送法辦』，到現在這個粉絲團三年多，也不過告過三位……」