亞運／軟網混雙摘金　三屆元老鄭竹玲達成「大滿貫」

2018雅加達亞運，軟式網球項目，我國三朝元老鄭竹玲昨日拿下女單銀牌後，今(30)日和余凱文出戰混雙一路擊敗日、韓，挺進金牌戰，最終以5:3力克南韓摘下本屆軟網首金，也是中華隊第14金，而鄭竹玲也終於完成亞運「金銀銅大滿貫」。
上屆仁川亞運，中華隊收穫1銀4銅牌，本屆則派出10名選手，分別出戰男女單、團體及混雙項目，也是一大奪牌重點。
▲鄭竹玲、余凱文於亞運軟網混雙摘金。（圖／中華奧會提供）
25歲鄭竹玲和23歲余凱文昨日混雙小組賽皆以5:0勝印度、寮國組合晉級，今日8強賽先以5:2擊敗日本組合，4強賽再以5:1力退南韓搭檔，晉級金牌戰。
中華隊今日金牌戰的對手是南韓35歲老將KISUNG KIM搭檔21歲的 HYEGYEONG MUN，雙方激戰8局後，最終中華隊以4：1、1：4、2：4、4：0、4：3、2：4、4：2、4：0，最終比數為5:3獲勝。
▲鄭竹玲（左）、余凱文。（圖／中華奧會提供）
鄭竹玲年僅25歲但已是亞運3屆元老，2010年廣州亞運於女團、混雙收穫2面銀牌、接著2014仁川亞運在女雙、女團摘2銅，加上昨天女單銀牌，就只差金牌可以完成「金銀銅大滿貫」。
軟式網球在1994年納入亞運正式項目，台灣共拿下7金、9銀、14銅，在歷屆獎牌榜高居第2名，僅次於南韓。本屆目前拿下女單銀牌、混雙金牌。
▲中華隊場邊加油團。（圖／中華奧會提供）