亞運／軟網混雙摘金　三屆元老鄭竹玲達成「大滿貫」

2018雅加達亞運，軟式網球項目，我國三朝元老鄭竹玲昨日拿下女單銀牌後，今(30)日和余凱文出戰混雙一路擊敗日、韓，挺進金牌戰，最終以5:3力克南韓摘下本屆軟網首金，也是中華隊第14金，而鄭竹玲也終於完成亞運「金銀銅大滿貫」。

上屆仁川亞運，中華隊收穫1銀4銅牌，本屆則派出10名選手，分別出戰男女單、團體及混雙項目，也是一大奪牌重點。