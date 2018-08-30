花4300億治水卻破功？經濟部：兩周內提出檢討報告

因為熱帶性低氣壓以及西南氣流影響，近幾日中南部大豪雨，引發多處水災情形，不只影響民眾生活，農業災損也很嚴重，惹來各界質疑4300億元的治水根本沒用。對此，經濟部次長曾文生今（30）日澄清，政府近年來編列特別預算治水，總計是1873億元，並非4300億元；他強調，治水不力之說太沉重，請給水利單位多一點時間。水利署會在兩周之內提出檢討報告。

曾文生表示，政府近年來編列特別預算治水，包括易淹水地區水患治理計畫（95-102年）1160億元、流域綜合治理計畫（103-108年）660億元，以及前瞻水環境建設之縣市管河川及區域排水整體改善計畫（106-113年）第一期53億元，合計1873億元，外界將前瞻水環境計畫不屬於治水經費計入，顯然有誤。

面對外界批評治水不利之說，曾文生指出，0823熱帶低壓台南市的淹水面積6215公頃，相較於98年莫拉克颱風淹水面積55000公頃，已大幅減少，「治水不力之說，似乎太沉重且欠公允，治水需要採取多元方式，請給水利單位多一點時間，水利署會在兩周之內提出檢討報告。」

水利署長賴建信也解釋，治水計畫經費核定是依據綜合治水規畫成果，並綜合考量淹水面積、損害程度、保護對象等因素核定各縣市治理經費，計畫的實質專業審查、工程施工的品質研考控管等，都有嚴謹程序，這次淹水災害，將盡速完成檢討，滾動調整經費以確保計畫經費用於刀口上。