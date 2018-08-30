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HTC U12 Life德國IFA亮相　十月在台上市

記者易皓瑜／台北報導2018/08/30 19:15
▲ HTC U12 Life 於 IFA 首度亮相，屬 U12 系列中價位機種。（圖／翻攝 HTC ）
▲ HTC U12 Life 於 IFA 首度亮相，屬 U12 系列中價位機種。（圖／翻攝 HTC ）

HTC 今（ 30 ）日於德國 IFA 推出 HTC U12 Life ，做為 HTC U12 Plus 旗艦版的精簡版，於售價上更為親民。HTC 於今年 U12 Life 採用 6 吋 FHD +（ 2160 x 1080 ）顯示器，寬高比為 18：9 ，對比度 1500：1 。至於現大多數手機品牌開始採行的「瀏海」設計，本次未在 HTC U12 Life 上頭出現，而是改以縮小屏幕頂部與底部的邊框，令整體螢幕更為放大。 

本次 U12 Life 最引人注目的是外觀設計上的兩種新色，包括暮光紫和月光藍。藍色做為本次主打色，在陽光下其藍色的雙色拼接呈現出近似墨藍的深色調，同樣紫色版本於陽光下呈現銀色，色澤相當獨特。而 HTC 在 U12 Life 背面採異材質拼接，上半部呈現鏡面及反射的金屬亮面質感，下半部則採用較不光滑的塑料材質，相當類似於 HTC 2012 所推出的 Windows Phone 8S 雙色設計及 Google Pixel Phone 。 


▲ HTC U12 Life 本次提供雙色「暮光紫」和「月光藍」，其機身的鏡面材質於陽光下呈現出色澤變化。（圖／翻攝 HTC ）

於整體性能方面， HTC 本次採用高通 Snapdragon 636 處理器，配備 4GB 內存和 64GB 存儲空間，台灣地區更將加碼推出 128GB 版本。同時， U12 Life 亦支援雙卡雙待，用戶可於其中一個 SIM 插槽中使用 microSD 卡以增加手機儲存空間。而與前代 U11 Life 的 Snapdragon 630 處理器相比， U12 Life 的 Snapdragon 636 性能提升了約 40％ ，圖形處理能力提升 10％ ，並配置超大 3,600mAh 電池供電。 

HTC U12 Life 的相機採雙鏡頭，後部配置一 1600 萬像素的傳感器和一 500 萬的傳感器，於前置鏡頭為 1300 萬像素相機，前後攝像頭都有 f / 2.0 光圈鏡頭。此外 HTC 亦在 U12 Life 前置鏡頭增加 LED 閃光燈與 HDR+，於弱光下可呈現更佳的自拍效果。 

此外， U12 Life 還包括立體聲揚聲器和耳機插孔。 HTC 表示，耳機插孔之所以得以重返 U12 Life，是因其更大的 6 寸螢幕顯示屏令整體裝置有了更大空間，因此本次外觀上多出許多細節上的設計。而 U12 Life 採用 Android 8.1 作業系統，而非外界預期的最新 Android 9 Pie 版本，也不是 Android One ，意味著它將採 HTC Sense 的介面，內置多項 HTC 的應用程式。 

HTC U12 Life 定價約莫 U12 Plus 的一半，於 9 月底歐洲上市價約 349 歐元，預計於 10 月中旬在台推出。 

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