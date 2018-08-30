秀下限？挺綠硬拗「邱議瑩有勘災」　網笑：人一綠智堪慮

連日暴雨重創南台灣，不少地區淹成水鄉澤國、汪洋一片，災民叫苦連天。後續又爆出蔡英文勘災搭雲豹裝甲車、民進黨議員邱議瑩遇水災出訪波蘭等，政府救災態度挨轟「荒腔走板」。不過，有綠營支持者為此槓上「宅神」朱學恆，不僅怒嗆淹水「要怪就怪自己」，更曬出照片護航「邱議瑩有去勘災」，字字句句讓朱學恆看了哭笑不得，嘲諷「展現驚人下限！」

針對邱議瑩遊波蘭，朱學恆昨（ 29 ）日在臉書發文狠酸「喔，原來是這樣『拳頭打手心』」，引發綠營支持者不滿，在貼文底下 po 出照片怒嗆「打臉朱頭，邱議瑩跟賴清德勘災，還是我拍的呢！」朱學恆反問拍照日期，對方竟還理直氣壯回「 8 月 25 日，真的是我拍的，絕不說謊，我還傳給別人」。

如今邱議瑩認了在波蘭訪問團中，豈料該名網友並未就此善罷甘休，還瞎扯「我什麼時候說邱議瑩沒有出國了？我只拍照說邱議瑩有去勘災」，甚至話鋒一轉，直接將淹水問題通通丟給災民，「大家要有個常識啊，水是治不好的，拚命抽地下水，地勢越來越低一定淹水，怪要怪自己，或者旁邊有河川，地勢又低那一定淹水」。



▲綠營支持者槓上朱學恆。（圖／翻攝自朱學恆臉書）

雙方你一言我一語，讓朱學恆忍無可忍，今（ 30 ）日在臉書 po 出截圖，嘲諷「震撼！為了救援水患之中還前往波蘭的屏東背包客邱議瑩，綠營支持者展現驚人下限」，先說勘災照片是她拍的，又說如果淹水自己一定會接受，怎料最後騙不下去了只好裝傻。網友看了也紛紛調侃「被打臉開始急了嗎」、「人一綠，智堪慮」、「雙重標準綠綠最會惹」，引發熱議。



▲朱學恆發文狠酸「綠營支持者展現驚人下限，最後騙不下去了只好裝傻！」（圖／翻攝自朱學恆臉書）